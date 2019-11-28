Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T00:09+0300
https://ria.ru/20191128/1561688947.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155942/61/1559426130_2:0:3643:2048_1036x0_80_0_0_2a783f12eceedea354e48a00c1cb6157.jpg
РИА Новости

Вступает в силу разрешение Дании на строительство "Северного потока-2"

00:09 28.11.2019
16069
© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
"Срок подачи апелляции заканчивается 27 ноября 2019 года в 23.59. Компания 28 ноября может начать действовать согласно разрешению, если она выполнила соответствующие условия", - сообщил регулятор.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 21:10
Пушков рассказал о "последней надежде" Киева по "Северному потоку – 2"
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. С августа 2018 года Дания оставалась последней страной, не одобрившей строительство, и выдала разрешение только в октябре текущего года.
При этом до 27 ноября апелляционный совет Дании принимал апелляционные жалобы на решение по "Северному потоку-2". О намерениях воспользоваться этой возможностью заявлял министр энергетики Украины Алексей Оржель. На прошлой неделе он сообщил, что в Киеве могут оспорить решение DEA, сославшись на экологический аспект. Компания Nord Stream 2 AG в ответ на это заявила РИА Новости, что решение Дании по проекту основано тщательной оценке его воздействия на окружающую среду.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время пресс-конференции
25 ноября, 19:21
Медведев рассказал о значении "Северного потока-2" для РФ и Финляндии
"Газпром" планировал завершить строительство "Северного потока-2" в 2019 году. При этом, по словам главы компании Алексея Миллера, прокладка у Дании может занять пять недель. Однако для того, чтобы успеть достроить газопровод, Nord Stream 2 AG придется уложиться в более сжатые сроки, даже если строительство начнется уже 28 ноября.
Запрос РИА Новости к Nord Stream 2 AG о том, когда компания приступит к строительству участка в Дании, остался без ответа.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
9952013
Обсудить 1
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2МоскваДанияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
В последний момент: CША могут остановить "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
Пушков рассказал о "последней надежде" Киева по "Северному потоку – 2"
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
"Нафтогаз" пообещал не перекрывать вентиль после 1 января
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
Застрявший в туалете сын Никаса Сафронова прокомментировал инцидент
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:33В Москве автомобилист сбил десятилетнюю девочку
20:27"Укроборонпром" выступил против продажи "Мотор Сич" китайской компании
20:22В Москве задержали мужчину, "заминировавшего" отдел полиции
20:17В Кремле анонсировали визит Путина в Израиль
20:15Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
Лента новостейМолния