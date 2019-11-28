Вступает в силу разрешение Дании на строительство "Северного потока-2"

"Срок подачи апелляции заканчивается 27 ноября 2019 года в 23.59. Компания 28 ноября может начать действовать согласно разрешению, если она выполнила соответствующие условия", - сообщил регулятор.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. С августа 2018 года Дания оставалась последней страной, не одобрившей строительство, и выдала разрешение только в октябре текущего года.

При этом до 27 ноября апелляционный совет Дании принимал апелляционные жалобы на решение по "Северному потоку-2". О намерениях воспользоваться этой возможностью заявлял министр энергетики Украины Алексей Оржель. На прошлой неделе он сообщил, что в Киеве могут оспорить решение DEA, сославшись на экологический аспект. Компания Nord Stream 2 AG в ответ на это заявила РИА Новости, что решение Дании по проекту основано тщательной оценке его воздействия на окружающую среду.

"Газпром" планировал завершить строительство "Северного потока-2" в 2019 году. При этом, по словам главы компании Алексея Миллера, прокладка у Дании может занять пять недель. Однако для того, чтобы успеть достроить газопровод, Nord Stream 2 AG придется уложиться в более сжатые сроки, даже если строительство начнется уже 28 ноября.