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РИА Новости

В США медвежонок забрался на дерево над вольером с тиграми

03:25 28.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГималайский медведь
Гималайский медведь
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. На территории природного заповедника штата Флорида медвежонок случайно забрался на дерево и оказался прямо над вольером с двумя тиграми, сообщает Upi.
Волонтер Кевин Роуз рассказал, что заметил медвежонка, когда тигрица по кличке Дейнерис стала подходить к дереву и выразительно поглядывать наверх.
Основатель заповедника Кристиан Берфорд отметил, что детеныш боится спускаться на землю, потому что тигры не упустят возможность напасть.
На данный момент, все находятся в ожидании: тигры – когда гость спустится, медвежонок – когда хищники отвлекутся, сотрудники заповедника – когда понадобится спасательная операция.
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