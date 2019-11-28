В США медвежонок забрался на дерево над вольером с тиграми

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. На территории природного заповедника штата Флорида медвежонок случайно забрался на дерево и оказался прямо над вольером с двумя тиграми, На территории природного заповедника штата Флорида медвежонок случайно забрался на дерево и оказался прямо над вольером с двумя тиграми, сообщает Upi.

Волонтер Кевин Роуз рассказал, что заметил медвежонка, когда тигрица по кличке Дейнерис стала подходить к дереву и выразительно поглядывать наверх.

Основатель заповедника Кристиан Берфорд отметил, что детеныш боится спускаться на землю, потому что тигры не упустят возможность напасть.