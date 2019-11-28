В режиме одного окна: в Ульяновске перезапустят службу занятости

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Ульяновской области вместо службы занятости появится новый кадровый центр, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Центр будет работать в режиме одного окна. Сейчас соискатели вынуждены общаться с многочисленными специалистами первичного и вторичного приемов, специалистами по общественным работам и другими работниками службы занятости.

Как уверяют в пресс-службе правительства, все станет иначе. "Универсальный специалист будет вести своего клиента от момента первичного обращения до факта трудоустройства", — заявили там.

Сотрудники кадрового центра помогут тем, кто ищет работу, и в составлении резюме, добавили в пресс-службе, отметив, что многие соискатели просто не умеют подчеркнуть свои уникальные навыки и сильные стороны.