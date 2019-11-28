Президент РФ Владимир Путин во время церемонии фотографирования глав делегаций государств — членов ОДКБ в Астане. 8 ноября 2018 года

В апреле 1999 года Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности подписали шесть стран (кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана).

14 мая 2002 года была учреждена Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединившая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В июне 2006 года было принято решение "О восстановлении членства Республики Узбекистан в ОДКБ", однако в декабре 2012 года членство этой страны было приостановлено. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

7 октября 2002 года был принят Устав ОДКБ. В соответствии с ним основными целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.

Высшим органом ОДКБ, рассматривающим принципиальные вопросы деятельности организации, является Совет коллективной безопасности (СКБ), состоящий из глав государств-членов. Председателем совета является глава государства, на территории которого проходит очередная сессия, если совет не примет иного решения. Его права и обязанности сохраняются за ним на период до следующей очередной сессии совета. Если председатель не может выполнять свои функции, то на оставшийся период избирается новый председатель.

В заседаниях СКБ могут принимать участие министры иностранных дел, министры обороны, секретари советов безопасности государств-членов, генеральный секретарь организации и приглашенные лица. Сессии СКБ ОДКБ проводятся не реже одного раза в год.

В межсессионный период 2017-2018 года в ОДКБ председательствовал Казахстан. Очередная сессия СКБ ОДКБ состоялась 8 ноября 2018 года в Астане (ныне Нур-Султан).

Консультативными и исполнительными органами ОДКБ являются Совет министров иностранных дел (СМИД), осуществляющий координацию внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ; Совет министров обороны (СМО), обеспечивающий взаимодействие государств-членов в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества; Комитет секретарей советов безопасности (КССБ), курирующий вопросы обеспечения национальной безопасности. Заседания данных органов проводятся не реже двух раз в год.

В период между сессиями СКБ координация реализации решений органов ОДКБ возлагается на постоянный совет, который состоит из полномочных представителей государств-членов.

Постоянно действующими рабочими органами ОДКБ являются секретариат и объединенный штаб, высшее административное должностное лицо ОДКБ – генеральный секретарь. С 1 ноября 2018 года исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на генерала-полковника запаса Валерия Семерикова.

Парламентская Ассамблея ОДКБ (ПА ОДКБ) является органом межпарламентского сотрудничества организации. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Статус наблюдателей при ПА ОДКБ имеют парламентское собрание Союза Беларуси и России, Народная скупщина Сербии, нижняя палата Национальной ассамблеи Афганистана.

В формате ОДКБ осуществляется военное сотрудничество. В 2001 году были сформированы Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-азиатского региона (КСБР ЦАР). В 2009 году созданы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), предназначенные для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ.

Регулярно проводятся совместные комплексные учения с участием контингентов и оперативных групп государств-членов ОДКБ.

В 2005 году был создан Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ (КСОПН). В октябре 2019 года в Москве прошло 21-е заседание совета . С 2003 года на территории государств-членов ОДКБ проводится международная комплексная антинаркотическая операция "Канал" (с 2008 года преобразована в постоянно действующую). Всего с 2003 по 2019 год проведено 30 этапов операции "Канал". В результате последнего этапа "Канал-Центр" (26 февраля – 1 марта 2019 года) из незаконного оборота изъято 11,5 тонн наркотиков, выявлено 784 наркопреступления.

сфере противодействия незаконной миграции граждан третьих (по отношению к ОДКБ) стран под эгидой Организации функционирует Координационный совет руководителей компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ). Его очередное 22-е заседание прошло в июне 2019 года в Чолпон-Ате (Киргизия).

С 2008 года с целью выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Нелегал". С 2018 года "Нелегалу" придан статус постоянно действующей операции. Пресечены сотни тысяч преступлений в этой области, задержано свыше 1,6 тысячи лиц, находившихся в международном розыске. В рамках операции "Нелегал-2018" выявлено свыше 73 тысяч нарушений миграционного законодательства лицами третьих стран, возбуждено порядка 1,5 тысячи уголовных дел.

В целях борьбы с преступлениями в информационной среде осуществляется операция "ПРОКСИ"

В 2018 году в результате операции было выявлено 345 207 информационных ресурсов, направленных на разжигание национальной и религиозной розни, распространяющих идеи террористической и экстремистской направленности в интересах преступных групп и др. Приостановлена деятельность 54 251 ресурса и возбуждено 720 уголовных дел.

В области внешнеполитической координации традиционный характер приобрели рабочие встречи на уровне министров иностранных дел государств-членов ОДКБ на "полях" крупных международных форумов для выработки согласованных позиций.

Договорно-правовая база ОДКБ помимо уставных документов насчитывает порядка 50 различных соглашений и протоколов. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями.