Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T13:02Z
https://ria.ru/20191105/1560580866.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155609/02/1556090287_0:0:3063:1724_1036x0_80_0_0_ca521f23f2f9c5b6906f9e4d0567da29.jpg
РИА Новости

Парламентская Ассамблея ОДКБ избрала Володина председателем на три года

11:53 05.11.2019 (обновлено: 13:02 05.11.2019)
234
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
ЕРЕВАН, 5 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) на ближайшие три года.
Такое решение было принято в ходе пленарного заседания ассамблеи, которое проходит во вторник, 5 ноября, в министерстве обороны Армении.
Ранее с предложением выдвинуть кандидатуру Володина на эту должность в ходе заседания Совета Ассамблеи выступил спикер парламента (Жогорку Кенеша) Киргизии Дастанбек Джумабеков.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
2 октября, 19:19РИА Новости
Матвиенко оценила перспективы возвращения Узбекистана в ОДКБ
Спикер Госдумы поблагодарил коллег за оказанное доверие и отметил, что ассамблея продолжит свою работу по уже намеченным целям.
"Мы с вами продолжим работу и сделаем все для того, чтобы Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности работала эффективно, чтобы на основе диалога вырабатывали решения, в первую очередь, по гармонизации законодательства, его имплементации в национальное законодательство наших стран, чтобы более эффективно противостоять сегодняшним вызовам, решая вопросы глобальной безопасности, противодействия терроризму, наркотрафику, решая проблемы экономической безопасности в наших странах", - подчеркнул Володин.
Володин с 2010 по 2011 года занимал должность заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства РФ, с декабря 2011 года по октябрь 2016 года - первый заместитель руководителя администрации президента РФ. С 2016 года - председатель Госдумы.
Парламентская ассамблея ОДКБ была создана в 2006 году. Володин был избран председателем ассамблеи в 2016 году на трехлетний срок.
В Организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
000000
Обсудить 0
Госдума РФОДКБВячеслав ВолодинРоссияАрменияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Совет ПА ОДКБ предложил переизбрать Володина на пост председателя ассамблеи
Празднование Дня независимости США
Китай выразил сожаление в связи с выходом США из Парижского соглашения
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал активнее защищать память тех, кто пал в борьбе с фашизмом
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Омбудсмен Москвы проверит данные об угрозах подростку за участие в митинге
Шеврон на рукаве новой формы
Закон о военной тайне защитит информацию о новом оружии, считает эксперт
Флаг на здании министерства обороны РФ
Минобороны одобрило замену видеосвязи от Cisco, заявили в Ростехе
Пекин
В Китае не видят предпосылок для переговоров по разоружению с США и Россией
Линии электропередач
В Совбезе призвали обеспечить кибербезопасность объектов электроэнергетики
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату
Президент РФ Владимир Путин
Путин одобрил ратификацию второго протокола ОДКБ
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина и Польша определили приоритетные направления сотрудничества
Архиепископ Хариупольский Иоанн Реннето
Глава "европейской" архиепископии РПЦ прокомментировал "украинский вопрос"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Вид Анкары
Турция подтвердила арест сестры аль-Багдади
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
Лента новостейМолния