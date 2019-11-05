Парламентская Ассамблея ОДКБ избрала Володина председателем на три года

"Мы с вами продолжим работу и сделаем все для того, чтобы Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности работала эффективно, чтобы на основе диалога вырабатывали решения, в первую очередь, по гармонизации законодательства, его имплементации в национальное законодательство наших стран, чтобы более эффективно противостоять сегодняшним вызовам, решая вопросы глобальной безопасности, противодействия терроризму, наркотрафику, решая проблемы экономической безопасности в наших странах", - подчеркнул Володин.