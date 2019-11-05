Парламентская Ассамблея ОДКБ избрала Володина председателем на три года

ЕРЕВАН, 5 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) на ближайшие три года.
Такое решение было принято в ходе пленарного заседания ассамблеи, которое проходит во вторник, 5 ноября, в министерстве обороны Армении.
Ранее с предложением выдвинуть кандидатуру Володина на эту должность в ходе заседания Совета Ассамблеи выступил спикер парламента (Жогорку Кенеша) Киргизии Дастанбек Джумабеков.
Спикер Госдумы поблагодарил коллег за оказанное доверие и отметил, что ассамблея продолжит свою работу по уже намеченным целям.
"Мы с вами продолжим работу и сделаем все для того, чтобы Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности работала эффективно, чтобы на основе диалога вырабатывали решения, в первую очередь, по гармонизации законодательства, его имплементации в национальное законодательство наших стран, чтобы более эффективно противостоять сегодняшним вызовам, решая вопросы глобальной безопасности, противодействия терроризму, наркотрафику, решая проблемы экономической безопасности в наших странах", - подчеркнул Володин.
Володин с 2010 по 2011 года занимал должность заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства РФ, с декабря 2011 года по октябрь 2016 года - первый заместитель руководителя администрации президента РФ. С 2016 года - председатель Госдумы.
Парламентская ассамблея ОДКБ была создана в 2006 году. Володин был избран председателем ассамблеи в 2016 году на трехлетний срок.
В Организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.