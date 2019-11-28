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РИА Новости

День благодарения в США

02:17 28.11.2019
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© РИА Новости / Михаил ТургиевИндейки Хлеб и Масло, которых с День благодарения помилует президент США Дональд Трамп
Индейки Хлеб и Масло, которых с День благодарения помилует президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Национальный праздник США День благодарения (Thanksgiving Day) ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября. В 2019 году он приходится на 28 ноября. Это один из самых популярных праздников в стране.
По традиции в этот день американцы возносили хвалу Богу за богатый урожай, сейчас праздник утратил свои религиозные корни и превратился в семейное торжество.
Идея празднования окончания сбора урожая восходит к древности. В Северной Америке этот праздник трансформировался в благодарственные молебны за богатый урожай, сопровождавшиеся обильным угощением. По некоторым сведениям, первые благодарственные молебны европейских переселенцев состоялись в 1607 году в Джеймстауне, а также в колонии штата Мэн.
Однако в большинстве случаев историю возникновения праздника связывают с поселенцами, которые прибыли в Америку из Англии в конце 1620 года. Осенью 1621 года губернатор образованной ими колонии Плимут Уильям Брадфорд пригласил живущих по соседству индейцев отметить вместе с поселенцами трехдневный праздник в честь первого урожая, собранного после голодной зимы в Новом Свете, которую колонисты пережили во многом благодаря помощи туземцев.
Это был первый День благодарения, но колонисты не только не называли его так, но и не планировали делать его традицией – в следующем году праздника не было, его провели повторно только в 1623 году, чтобы ознаменовать окончание засухи, которая угрожала урожаю.
Долгое время праздник был неофициальным. Европейские переселенцы устраивали торжества сбора осеннего урожая на местном уровне. Каждый штат сам определял дату празднования.
Первый официальный День благодарения был объявлен в 1777 году Континентальным конгрессом и прошел 18 декабря 1777 года.
В 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон провозгласил праздник национальным событием. Датой проведения "Дня благодарения и общественной молитвы" (A day of public thanksgiving and prayer) стало 26 ноября, четверг. Однако в последующие годы День благодарения продолжали проводить нерегулярно. Общенациональным праздником он стал только в 1863 году, когда президент Авраам Линкольн объявил, что отныне последний четверг ноября будет отмечаться как День благодарения. Правда, уже в 1865 году праздник отмечался в первый четверг ноября – так провозгласил президент США Эндрю Джонсон. В 1869 году президент Улисс Грант для Дня благодарения выбрал третий четверг. В остальные годы День благодарения отмечался в последний четверг ноября.
В 1939-1941 годах для расширения рождественского сезона покупок президент США Франклин Рузвельт перенес праздник на предпоследний четверг ноября. Перенос вызвал раскол среди штатов – 16 штатов отказались изменить традицию и продолжали отмечать праздник по-старому. После двух лет путаницы и жалоб, 26 декабря 1941 года Рузвельт подписал закон, устанавливающий празднование Дня благодарения в четвертый четверг ноября.
За годы существования у праздника сложился ряд традиций, которые американцы тщательно соблюдают.
День благодарения носит семейный характер, на праздничный стол традиционно подают фаршированную клюквенным соусом индейку и открытый тыквенный пирог.
Еще одна традиция праздника – торжественная церемония помилования индейки, которая проводится в Белом доме накануне праздника. В соответствии с этой традицией хотя бы одна индейка должна избежать участи оказаться на праздничном столе.
Традиция чествования индейки на День благодарения, согласно наиболее распространенной версии, была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация производителей мяса индейки (National Turkey Federation) впервые подарила птицу президенту США Гарри Трумэну. Однако только в 1963 году президент Джон Кеннеди оставил в живых полученную в подарок птицу.
С 1989 года церемония помилования индейки главой государства стала ежегодной, первую официальную церемонию провел президент США Джордж Буш-старший.
Индюшек для церемонии помилования поставляет Национальная федерация производителей мяса индейки. За несколько месяцев до церемонии отбирают 30 птиц, чьи кандидатуры затем выставляются на голосование на сайте Белого дома. Этих индеек специально готовят к почетной миссии – кормят с рук и приучают не бояться незнакомых людей. В канун Дня благодарения президенту США на особой церемонии демонстрируют двух наиболее достойных представителей семейства индюшачьих – собственно "национальную индейку" и ее заместителя – "вице-индейку". Первая будет торжественно помилована, а вторая – украсит праздничный обед в Белом доме.
Обязанность вице-индейки еще и в том, чтобы подменить птицу №1 в случае болезни или кончины. В ходе церемонии помилования президент зачитывает указ и осторожно гладит птицу. Позже индейку отправляют в зоопарк.
Еще одним атрибутом праздника являются традиционные костюмированные парады. Первый подобный парад прошел в 1924 году в Детройте. Самый известный парад проводится ежегодно в Нью-Йорке. Его организует крупнейшая сеть универмагов "Мейси" (Macy’s). Главной достопримечательностью парада являются надувные игрушки огромных размеров (герои мультфильмов, сказок и телепередач), которые проносят от Центрального парка до входа в универмаг (между Седьмой авеню и Бродвеем). С 1952 года парад транслируется по телевидению.
После Дня благодарения во всех магазинах страны происходит открытие традиционных предрождественских распродаж, с 1960-х годов этот день известен также как "Черная пятница" из-за огромных пробок, возникающих на улицах.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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