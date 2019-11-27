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РИА Новости

Матвиенко: более трети семей с детьми в России не знают о льготах

23:51 27.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Около 35% семей с детьми в России не знают о положенных им льготах, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Главный вызов, с которым сталкивается сейчас страна, — падение рождаемости, угроза ощутимого сокращения численности населения России. Если не остановим этот процесс, под вопросом окажется динамика развития страны, ее безопасность. Ключ к решению проблемы один — всесторонняя поддержка семей с детьми, повышение их благополучия, упрочение семейных устоев", - отметила спикер. Ее интервью размещено в "Российской газете".
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По словам сенатора, это вопрос будущего страны. "Национальные проекты, бюджет содержат комплекс необходимых для этого мер. Цель — преодоление ситуации, когда рождение ребенка может вытолкнуть семью за черту бедности", - подчеркнула она.
Матвиенко отметила, что обязанность федеральной власти, субъектов РФ — своевременное доведение денег до адресата, их стопроцентное освоение. "Надо не только выстроить бесперебойно работающие механизмы. Не менее важно, чтобы люди знали о мерах поддержки", - уверена она.
"Опросы показывают, что почти 35% семей не в курсе о положенных им льготах. Необходимо улучшить политику информирования в этой сфере", - отметила спикер.
Однако одних лишь финансовых инструментов для преодоления демографического кризиса недостаточно, полагает законодатель. "Трудно ожидать повышения рождаемости, если мы не обеспечим для женщин возможность сочетания материнства с получением профессионального образования, с трудовой деятельностью, карьерным ростом. А значит, следует и дальше активно развивать сеть дошкольных учреждений", - считает Матвиенко.
По ее словам, в этом плане есть заметные положительные сдвиги.
Правда, ситуация в субъектах РФ порой серьезно различается. "Мы в Совете Федерации держим этот вопрос на контроле. Рассчитываем, что через 2-3 года тема нехватки мест в ясельных группах и детских садах перестанет быть актуальной", - заключила Матвиенко.
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