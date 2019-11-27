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РИА Новости

Министр обороны Албании заплакала, читая имена жертв землетрясения

22:18 27.11.2019 (обновлено: 22:22 27.11.2019)
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© AP PhotoПоследствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
© AP Photo
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
БЕЛГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Министр обороны Албании Олта Джачка заплакала, читая имена погибших при разрушительном землетрясении, видеозапись выступления разместило оборонное ведомство.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Сильнее всего толчки ощущались в Тиране и в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди. По последним данным властей, погибли 32 человека, 658 получили ранения, 47 спасли из-под завалов.
Премьер Албании Эди Рама отменил запланированные на четверг торжества по случаю Дня албанского флага, объявил национальный траур и ввел режим ЧС в Тиране и Дурресе.
"Это моя самая тяжелая речь. Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизни всех этих граждан, погибших при землетрясении 26 ноября", - заявила глава минобороны.
Джачка начала зачитывать имена погибших, но в середине списка не выдержала и заплакала, а затем продолжила сквозь слезы. Среди жертв – дети четырех и восьми лет, 77 и 79-летние старики, мужчины и женщины всех возрастов.
Ранее сообщалось, что еще 25 человек считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются под завалами. В спасательной операции участвуют команды специалистов из нескольких государств.
В июле албанский президент Илир Мета официальным письмом призвал премьера Эди Раму, вице-премьера Эриона Браче и министра обороны Джачку подготовиться к "апокалиптическому землетрясению на Балканах", ссылаясь данные греческого сейсмолога Акиса Целентиса. Джачка в ответ написала, что по данным албанских сейсмологов, вероятности катастрофического землетрясения нет и ее ведомство лучше подготовлено к природным катастрофам, "чем когда-либо за 30 лет".
"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах": землетрясение в Албании
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

Последствия землетрясения в Албании
1 из 10

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© REUTERS / Florian Goga

За ним последовала череда афтершоков.

Последствия землетрясения в Албании
2 из 10

За ним последовала череда афтершоков.

© REUTERS / Florian Goga
© REUTERS / Florion Goga

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

Последствия землетрясения в Албании
3 из 10

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

© REUTERS / Florion Goga
© AP Photo / Hektor Pustina

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

Последствия землетрясения в Албании
4 из 10

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

© AP Photo / Hektor Pustina
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

Последствия землетрясения в Албании
5 из 10

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© AP Photo / Hektor Pustina

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

Последствия землетрясения в Албании
6 из 10

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

© AP Photo / Hektor Pustina
© REUTERS / Florion Goga

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
7 из 10

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

© REUTERS / Florion Goga
© REUTERS / Florion Goga

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

Эвакуация пострадавших от землетрясения в Албании
8 из 10

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

© REUTERS / Florion Goga
© AP Photo / Hektor Pustina

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

Последствия землетрясения в Албании
9 из 10

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

© AP Photo / Hektor Pustina
© AP Photo / Hektor Pustina

Соседние страны предложили Албании помощь.

Последствия землетрясения в Албании
10 из 10

Соседние страны предложили Албании помощь.

© AP Photo / Hektor Pustina
1 из 10

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
2 из 10

За ним последовала череда афтершоков.

© REUTERS / Florian Goga
3 из 10

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

© REUTERS / Florion Goga
4 из 10

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

© AP Photo / Hektor Pustina
5 из 10

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
6 из 10

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

© AP Photo / Hektor Pustina
7 из 10

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

© REUTERS / Florion Goga
8 из 10

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

© REUTERS / Florion Goga
9 из 10

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

© AP Photo / Hektor Pustina
10 из 10

Соседние страны предложили Албании помощь.

© AP Photo / Hektor Pustina
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Землетрясение в АлбанииТирана (город)АлбанияВ мире
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