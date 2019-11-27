Министр обороны Албании заплакала, читая имена жертв землетрясения

БЕЛГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Министр обороны Албании Олта Джачка заплакала, читая имена погибших при разрушительном Министр обороны Албании Олта Джачка заплакала, читая имена погибших при разрушительном землетрясении , видеозапись выступления разместило оборонное ведомство.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Сильнее всего толчки ощущались в Тиране и в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди. По последним данным властей, погибли 32 человека, 658 получили ранения, 47 спасли из-под завалов.

Премьер Албании Эди Рама отменил запланированные на четверг торжества по случаю Дня албанского флага, объявил национальный траур и ввел режим ЧС в Тиране и Дурресе.

"Это моя самая тяжелая речь. Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизни всех этих граждан, погибших при землетрясении 26 ноября", - заявила глава минобороны.

Джачка начала зачитывать имена погибших, но в середине списка не выдержала и заплакала, а затем продолжила сквозь слезы. Среди жертв – дети четырех и восьми лет, 77 и 79-летние старики, мужчины и женщины всех возрастов.

Ранее сообщалось, что еще 25 человек считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются под завалами. В спасательной операции участвуют команды специалистов из нескольких государств.