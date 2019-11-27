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РИА Новости

Эво Моралес заявил, что его разыскивает Интерпол

21:24 27.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил в среду на пресс-конференции в Мексике, что Интерпол выпустил "синий формуляр" на его имя и выясняет его местонахождение на основании обвинений в несуществующих преступлениях.
"Интерпол разыскивает меня в Южной Америке за преступления, которых не было", - заявил Моралес на пресс-конференции в Мехико.
По словам экс-президента, "синий формуляр" выпущен также в отношении бывшего вице-президента Альваро Гарсии Линеры.
Бывший президент Боливии Эво Моралес на пресс-конференции в Мехико
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Смена власти в БоливииЭво МоралесИнтерполБоливияВ мире
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