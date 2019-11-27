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РИА Новости

Пушков рассказал о "последней надежде" Киева по "Северному потоку – 2"

21:10 27.11.2019 (обновлено: 21:17 27.11.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины.
Как заявил политик, Киев не стал подавать апелляцию на решение правительства Дании, которое разрешило прокладку трубопровода.
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"Скорее всего, в Киеве решили: переубедить датчан не удастся, реальных доводов нет. Теперь последняя надежда Украины - санкции США против проекта", — написал он в Twitter.
Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила в комментарии для РИА Новости, что Киев рассчитывает на американские санкции против "Северного потока – 2", которые могут помещать реализации проекта.

"Северный поток – 2"

Проект предусматривает прокладку двух нитей газопровода от России до Германии через воды Балтийского моря. Запуск "Северного потока – 2" намечен на 2020 год. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Против реализации проекта выступают Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа в Европу. Помимо этого, "Северный поток – 2" критикуют Польша, Латвия и Литва, а также США, продвигающие поставки своего сжиженного природного газа в ЕС. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.
Российские власти неоднократно заявляли, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывали, что он не предполагает прекращения транзита через Украину в ЕС.
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Ситуация на УкраинеСеверный поток — 2Елена ЗеркальМИД УкраиныЕвросоюзАлексей ПушковПольшаШвецияГерманияДанияЛатвияФинляндияРоссияСШАЛитваУкраинаЭкономика
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