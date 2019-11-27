Трамп выложил в Twitter свое изображение в образе боксера

Ранее президент, которому 73 года, был возмущен спекуляциями в СМИ относительно состояния его здоровья. Трамп в середине ноября неожиданно посетил военный госпиталь в пригороде Вашингтона, что и породило слухи. Белый дом заявил, что Трамп проходил плановые обследования. Трамп утверждал, что СМИ приписали ему сердечный приступ. Прошлые осмотры подтверждали, что здоровье президента в порядке, несмотря на лишний вес.