Путин призвал петербуржцев не зацикливаться на теме Украины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в общении с жителями Санкт-Петербурга посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике. Об этом он сказал в беседе с одним из местных жителей, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.
Один из тех, кто обращался к главе государства, был особенно активен и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Выслушав его, Путин заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".
На этой встрече с главой государства другой петербуржец, житель дома на улице Еремеева, 7 обратился к президенту с вопросом о социальном жилье. "Расселили дом, дали на четыре семьи трехкомнатную квартиру", - рассказал мужчина. Путин пообещал разобраться в этой истории.
"Надо смотреть, в каких условиях жили, улучшили или ухудшили свои условия", - сказал глава государства и поручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову следить за ситуацией.