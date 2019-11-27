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РИА Новости

Путин призвал петербуржцев не зацикливаться на теме Украины

20:51 27.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в общении с жителями Санкт-Петербурга посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике. Об этом он сказал в беседе с одним из местных жителей, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.
Один из тех, кто обращался к главе государства, был особенно активен и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Выслушав его, Путин заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".
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На этой встрече с главой государства другой петербуржец, житель дома на улице Еремеева, 7 обратился к президенту с вопросом о социальном жилье. "Расселили дом, дали на четыре семьи трехкомнатную квартиру", - рассказал мужчина. Путин пообещал разобраться в этой истории.
"Надо смотреть, в каких условиях жили, улучшили или ухудшили свои условия", - сказал глава государства и поручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову следить за ситуацией.
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Владимир ПутинАлександр БегловСанкт-ПетербургУкраинаОбщество
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