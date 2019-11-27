Член ОП намерен поднять вопрос о соблюдении прав авиапассажиров

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Член Член Общественной палаты России Андрей Максимов планирует вынести на обсуждение вопрос соблюдения прав пассажиров при авиаперелетах, об этом он сообщил РИА Новости.

"Я думаю, что у нас есть повод в том числе на мероприятиях и дискуссиях Общественной палаты обсудить проблему соблюдения прав пассажиров, четкость правил перевозок, которые устанавливают авиакомпании, возможность и необходимость дополнительной регламентации этих вопросов, может быть, государством, профильными государственными органами исполнительной власти", - рассказал Максимов.

"К сожалению, проблемы провоза багажа еще не самые страшные, с которыми может столкнуться пассажир", - сказал он.

Максимов заявил, что лично сталкивался с ситуациями, когда авиакомпании отменяют рейсы из-за нелетной погоды вместо того, чтобы их переносить - и если пассажиры не перерегистрируются на следующий рейс, то могут просто не вылететь.