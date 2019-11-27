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РИА Новости

Член ОП намерен поднять вопрос о соблюдении прав авиапассажиров

20:30 27.11.2019
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© Fotolia / Brian JacksonТуристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту
© Fotolia / Brian Jackson
Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Член Общественной палаты России Андрей Максимов планирует вынести на обсуждение вопрос соблюдения прав пассажиров при авиаперелетах, об этом он сообщил РИА Новости.
Ранее Максимов рассказал, что "Аэрофлот" не разрешила ему взять в ручную кладь рыбу из-за претензий к габаритам.
"Я думаю, что у нас есть повод в том числе на мероприятиях и дискуссиях Общественной палаты обсудить проблему соблюдения прав пассажиров, четкость правил перевозок, которые устанавливают авиакомпании, возможность и необходимость дополнительной регламентации этих вопросов, может быть, государством, профильными государственными органами исполнительной власти", - рассказал Максимов.
"К сожалению, проблемы провоза багажа еще не самые страшные, с которыми может столкнуться пассажир", - сказал он.
Максимов заявил, что лично сталкивался с ситуациями, когда авиакомпании отменяют рейсы из-за нелетной погоды вместо того, чтобы их переносить - и если пассажиры не перерегистрируются на следующий рейс, то могут просто не вылететь.
"Сам участвовал в разъяснениях, в переговорах с авиакомпаниям, в оказании помощи таким пассажирам. Такая ситуация была со мной в Калининграде в январе прошлого года. Мы около двух суток ждали не летной погоды, а когда компания найдет борт. С такими ситуациями нужно разбираться... В Общественной палате, я думаю, мы будем готовить свои предложения по этим вопросам", - добавил член ОП.
Авиабилеты и паспорта
4 августа, 19:21Туризм
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
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Общественная палата РФАэрофлотРоссияОбщество
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