Путин запустил движение по скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.

Он заявил, что это первый проект такого уровня в истории строительства дорог в стране. Президент отметил, что рабочим есть чем гордиться.

Путин открыл М-11 - платную трассу, соединяющую Москву и Петербург.



«В истории России ничего подобного пока не было. Теперь есть», - сказал он.



Это первая автодорога, объединяющая два крупнейших города России, построенная в постсоветской истории с нуля. pic.twitter.com/0zlooWTsBz — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 27, 2019

Глава государства выразил уверенность, что запуск трассы поможет развитию регионов, по которым проходит трасса. По его словам, это повысит их конкурентоспособность. В частности, города будут доступнее для туристов, а также повысится их привлекательность для инвесторов.

Путин заявил, что открытие трассы стало хорошим примером партнерства государства с частным бизнесом. Так, в строительстве участвовали и французские, и турецкие компании.

"Просто все работали как одна команда на результат и он достигнут", — отметил президент.

При помощи общественного голосования решено назвать новую магистраль "Нева".

Между двух столиц

Дорога длиной 669 километров проходит от МКАД до Кольцевой автодороги вокруг Петербурга.

Проезд по ней будет стоить около двух тысяч рублей. На магистрали имеется 16 пунктов взимания платы, шесть сервисных зон и 15 заправок.