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РИА Новости

Путин запустил движение по скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург

19:35 27.11.2019 (обновлено: 02:01 28.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
Он заявил, что это первый проект такого уровня в истории строительства дорог в стране. Президент отметил, что рабочим есть чем гордиться.
Глава государства выразил уверенность, что запуск трассы поможет развитию регионов, по которым проходит трасса. По его словам, это повысит их конкурентоспособность. В частности, города будут доступнее для туристов, а также повысится их привлекательность для инвесторов.
Путин заявил, что открытие трассы стало хорошим примером партнерства государства с частным бизнесом. Так, в строительстве участвовали и французские, и турецкие компании.
"Просто все работали как одна команда на результат и он достигнут", — отметил президент.
При помощи общественного голосования решено назвать новую магистраль "Нева".
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Путин прокомментировал вопрос строительства высокоскоростных магистралей

Между двух столиц

Дорога длиной 669 километров проходит от МКАД до Кольцевой автодороги вокруг Петербурга.
Проезд по ней будет стоить около двух тысяч рублей. На магистрали имеется 16 пунктов взимания платы, шесть сервисных зон и 15 заправок.
Новая дорога стала дублером трассы М-10 "Россия", которая почти исчерпала пропускную возможность. Планируется, что на М-10 будет местное движение, а М-11 примет транзит.
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а как же свобода перемещения граждан прописанная в Конституции РФ???????
27 ноября, 20:22
Антон Даценко
6840206
Очередной "прорыв"?
27 ноября, 20:02
petrosava
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