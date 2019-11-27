Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T21:10+0300
https://ria.ru/20191127/1561682378.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156167/43/1561674329_0:66:2753:1615_1036x0_80_0_0_1a9cf17fa046600e0c11463453d4d113.jpg
РИА Новости

Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга

19:05 27.11.2019 (обновлено: 21:10 27.11.2019)
22777
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На встрече с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин обнял заплакавшую при нем пожилую женщину.
"Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит", — написал журналист Дмитрий Смирнов в твиттере, опубликовав соответствующее видео.
Заметив реакцию женщины, Путин вернулся, выслушал жалобу на проблему ее дочери, а затем обнял.
В среду президент принял участие в открытии новой скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург и посетил клуб дзюдо "Турбостроитель". Также он присутствовал на открытии памятника писателю Даниилу Гранину, после чего пообщался с петербуржцами.
Так, например, Путин поручил губернатору Александру Беглову разобраться с жилищной проблемой, о которой рассказал ему местный житель.
Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга. 27 января 2019
27 января, 16:23
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами
371256510101
Обсудить 10
Владимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Царь добрый, да и обнять всё дешевле выйдет, чем пенсию поднять до человеческого уровня.
27 ноября, 20:31
mmirko.bellotti
33702029
Бабушка с дедушкой))
27 ноября, 19:42
хелл вайс
650004
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Фармацевт-ассистент аптеки
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
Логотип компании Apple
В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму
Россиянин поразил цель на расстоянии двух километров в полной темноте
Россиянин поразил цель на расстоянии двух километров в полной темноте
Торговый порт Бердянска
В России ответили на призыв четырех стран к Москве по Азовскому морю
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Лавров дал совет западным лидерам
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Президент США Дональд Трамп
Трамп выложил в Twitter свое изображение в образе боксера
Сотрудники ФСБ РФ
Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Имбирный чай
Врач рассказала, кому вредно пить чай
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Певица София Ротару
Названа стоимость новогодних выступлений Ротару в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
Лента новостейМолния