Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга

Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На встрече с жителями На встрече с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин обнял заплакавшую при нем пожилую женщину.

"Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит", — написал журналист Дмитрий Смирнов в твиттере, опубликовав соответствующее видео.

Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь pic.twitter.com/NW0bnseDVk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 ноября 2019 г.

Заметив реакцию женщины, Путин вернулся, выслушал жалобу на проблему ее дочери, а затем обнял.

В среду президент принял участие в открытии новой скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург и посетил клуб дзюдо "Турбостроитель". Также он присутствовал на открытии памятника писателю Даниилу Гранину, после чего пообщался с петербуржцами.