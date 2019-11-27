У побережья Албании произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение было зафиксировано в 14.45 по времени UTC (17.45 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к северо-западу от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди. Число жертв разрушительного землетрясения в Албании достигло 32 человек. Премьер Албании Эди Рама в среду отменил торжества 28 ноября по случаю Дня албанского флага, объявил национальный траур и ввел режим ЧС в городах Тирана и Дуррес.