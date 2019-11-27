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РИА Новости

У побережья Албании произошло землетрясение магнитудой 5,3

18:42 27.11.2019 (обновлено: 18:48 27.11.2019)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло неподалеку от столицы Албании Тираны в Адриатическом море, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 14.45 по времени UTC (17.45 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к северо-западу от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Последствия землетрясения в Албании
Вчера, 18:21
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 32 человек
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди. Число жертв разрушительного землетрясения в Албании достигло 32 человек.
Как сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на EMSC, подземный толчок ощутили в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Греции, Италии, Северной Македонии, Сербии и самопровозглашенной республики Косово.
Последствия землетрясения в Албании
Вчера, 12:39
Премьер Албании объявил режим ЧС из-за землетрясения
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди. Число жертв разрушительного землетрясения в Албании достигло 32 человек. Премьер Албании Эди Рама в среду отменил торжества 28 ноября по случаю Дня албанского флага, объявил национальный траур и ввел режим ЧС в городах Тирана и Дуррес.
Повторные подземные толчки после сильнейшего землетрясения в Албании будут происходить в странах Балканского региона свыше месяца, сообщили РИА Новости в республиканском управлении сейсмологии Сербии.
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Землетрясение в АлбанииАлбанияВ мире
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