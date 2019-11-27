Украинский министр возмутился из-за "коммунизма" в трудовом кодексе

КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Введенная Владимиром Лениным норма о выдаче молока за вредные условия труда до сих пор действует на Украине, сообщил в среду министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
"На Украине - современной, европейской стране XXI века - до сих пор действует норма, введенная в 1918 году Владимиром Лениным! Это советская норма "молоко за вредные условия труда". Прошло более 100 лет, но этот коммунизм до сих пор есть в нашем Кодексе законов о труде (статья 166). По закону, каждый человек должен получать 1/2 литра молока в день. Если коровка, скажем, дает 20 литров в день, то нужно 2,5 коровки на 100 человек. Однако польза от такой поддержки молоком сомнительна", - написал Милованов на своей странице в Facebook.