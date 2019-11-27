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РИА Новости

Названы популярные города, для встречи нового года с камином и баней

20:01 27.11.2019
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© Depositphotos / nd3000Девушки в сауне
Девушки в сауне
© Depositphotos / nd3000
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Жилье с камином и баней в Карелии пользуется наибольшей популярностью у россиян для встречи Нового года, сообщает туристический сервис Tvil.ru.
Эксперты выявили, в каких городах и регионах празднование с таким деревенским уютом максимально востребовано. Список составлен на основании данных об оплаченных клиентами заявок на жилье для отдыха на период с 30 декабря 2019 по 8 января 2020 года.
В первую десятку городов, где дома с банями и каминами зимой пользовались большой популярностью, вошли Петрозаводск и Лахденпохья в Карелии, Истра и Дубна в Подмосковье, Севастополь и Ялта в Крыму, а также Великий Устюг в Вологодской области, Луга в Ленинградской области, Шерегеш в Кемеровской и Переславль-Залесский в Ярославской области.
По данным сервиса, туристы обычно бронируют новогодний отдых на период от двух до пяти ночей и тратят на аренду загородного домика от трех до 12,4 тысяч рублей в сутки.
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