Названы популярные города, для встречи нового года с камином и баней

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Жилье с камином и баней в Карелии пользуется наибольшей популярностью у россиян для встречи Нового года, сообщает туристический сервис Tvil.ru.

Эксперты выявили, в каких городах и регионах празднование с таким деревенским уютом максимально востребовано. Список составлен на основании данных об оплаченных клиентами заявок на жилье для отдыха на период с 30 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

В первую десятку городов, где дома с банями и каминами зимой пользовались большой популярностью, вошли Петрозаводск и Лахденпохья в Карелии, Истра и Дубна в Подмосковье, Севастополь и Ялта в Крыму, а также Великий Устюг в Вологодской области, Луга в Ленинградской области, Шерегеш в Кемеровской и Переславль-Залесский в Ярославской области.