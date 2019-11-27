Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T17:46+0300
https://ria.ru/20191127/1561678493.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156165/83/1561658388_0:43:3162:1821_1036x0_80_0_0_95287ba39ff0a11ca180d63a0d181495.jpg
РИА Новости

Лавров оценил итоги заседания ОДКБ в Бишкеке

17:46 27.11.2019
272
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Участники совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ рассмотрели солидный пакет документов, которые будут вынесены на сессию Совета коллективной безопасности лидеров стран организации, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Заседание прошло очень подготовленным. Сконцентрировались мы на задачах укрепления потенциала ОДКБ в различных сферах, рассмотрели проекты документов, которые завтра выносятся на саммит - на Совет коллективной безопасности на рассмотрение глав государств. Пакет солидный. Одним из важных документов такого политического характера я бы назвал проект совместного заявления, которое завтра будут утверждать, по совершенствованию международного сотрудничества в целях укрепления международной и региональной стабильности", - сказал Лавров журналистам.
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
Вчера, 16:57
Страны ОДКБ намерены укрепить связи между оборонными предприятиями
По его словам, главы государств ОДКБ на сессии Совета коллективной безопасности уделят большое внимание работе ОДКБ по противодействию новым вызовам и угрозам, будет рассмотрена программа действий по реализации в рамках организации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы и предложения о совершенствовании работы ОДКБ по пресечению преступлений в информационной сфере.
Как отметил Лавров, главы МИД ОДКБ на заседании в среду приняли совместное заявление о противодействии вызовам и угрозам на Ближнем Востоке и севере Африки.
В четверг в Бишкеке под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ с участием глав государств организации.
В Организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
5 ноября, 11:53
Парламентская Ассамблея ОДКБ избрала Володина председателем на три года
300001
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФОДКББезопасностьВ мире
Рекомендуем
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
Страны ОДКБ намерены укрепить связи между оборонными предприятиями
Борис Грызлов
Грызлов оценил результаты разведения сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса Николай Зубов на заводе Адмиралтейские верфи. 27 ноября 2019
Путин назвал развитие ВМФ одним из основных приоритетов государства
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
В Бишкеке началось заседание ОДКБ
Президент РФ В. Путин
Путин обсудит союзническое взаимодействие с коллегами по ОДКБ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия примет участие во встрече по СВПД в Вене
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 18 декабря
Джон Салливан
В МИД рассказали об ожиданиях от работы нового посла США
Торговый порт Бердянска
В России ответили на призыв четырех стран к Москве по Азовскому морю
Рабочий на газовой станции на Украине
Киев назвал условия для заключения контракта на транзит газа из России
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
ОЗХО одобрила внесение "Новичка" в списки запрещенных химикатов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Лавров дал совет западным лидерам
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии фотографирования глав делегаций государств — членов ОДКБ в Астане. 8 ноября 2018 года
Путин примет участие в заседании глав государств ОДКБ в Киргизии
Венесуэльские военные
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет
Андрей Келин
Посол России в Лондоне Келин провел первые встречи на новом посту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
Лента новостейМолния