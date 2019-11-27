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РИА Новости

Суд арестовал обвиняемого в нападении на детского врача в Пскове

17:32 27.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Суд по ходатайству следствия арестовал мужчину, обвиняемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в понедельник днем житель Пскова пришел в ГБУЗ "Детская областная клиническая больница", где ударил ножом врача. В тот же день подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности".
"Задержанному предъявлено обвинение в совершении покушения на квалифицированное убийство, и по ходатайству следствия Псковским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе", - информирует региональное следственное управление.
Как уточняет СУСК, ранее 43-летний житель Пскова неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни и здоровья, половой свободы личности, собственности и общественной безопасности, в том числе за убийство.
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