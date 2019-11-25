На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
"В полицию поступило сообщение, что неизвестный нанес врачу детской областной больницы ранение. Пострадавшая госпитализирована. На месте работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, нападавший ударил врача ножом. Обстоятельства инцидента уточняются.
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