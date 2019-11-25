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РИА Новости

Подозреваемого в нападении на детского врача в Пскове задержали

20:24 25.11.2019
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы, сообщает пресс-служба областного управления СК.
Ранее в региональном УМВД РИА Новости рассказали, что неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, пострадавшая женщина госпитализирована. По предварительной информации, нападавший ударил врача ножом.
"В настоящее время 43-летний подозреваемый задержан. По версии следствия, днем 25 ноября подозреваемый пришел в ГБУЗ "Детская областная клиническая больница", где напал на врача, причинив ножевое ранение туловища", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности").
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