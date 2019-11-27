Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T17:12+0300
https://ria.ru/20191127/1561676541.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155525/38/1555253893_0:878:2048:2030_1036x0_80_0_0_5afc9430be0916957903d336805a9c22.jpg
РИА Новости

Москва и Минск планируют унифицировать гражданское законодательство

17:11 27.11.2019 (обновлено: 17:12 27.11.2019)
329
© Фото : Анатолий Романов Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
© Фото : Анатолий Романов
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Россия и Белоруссия планируют унифицировать гражданское законодательство, что предусмотрено программой действий по реализации договора о создании Союзного государства, заявил в среду министр юстиции РФ Александр Коновалов.
"Отдельным пунктом этой программы (действий по реализации союзного договора - ред.) предусматривается унификация гражданского законодательства России и Белоруссии. При этом не предусмотрена подготовка "дорожной карты", однако данный вопрос имеет важное значение... Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем выработать согласованную позицию, преодолеть имеющиеся разногласия по данному вопросу, принять итоговый документ, который послужит для унификации гражданского законодательства двух государств", - сказал Коновалов в Минске на заседании коллегии Минюстов Союзного государства.
По словам главы Минюста России, в этом вопросе должны быть учтены особенности национальных правовых систем двух стран, их гражданского законодательства, а также "лучший мировой опыт, который подходит для наших правовых систем".
Как заявил Коновалов журналистам по итогам коллегии, радикальных отличий в подходах по унификации гражданского законодательства у сторон нет, поскольку они "все-таки вышли из системы континентального, советского права" и многое уцелело в подходах гражданско-правового регулирования.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
19 ноября, 20:51Союзное государство
Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции
Вместе с тем, по словам министра, "есть специфические элементы, которые должны быть изучены с точки зрения их значимости, влияния на общую практику гражданского правоприменения". "Но пока это также не выглядит драматичным, как-либо угрожающим национальным правовым системам, национальным юрисдикциям... Поэтому не будет больших проблем, чтобы, сохраняя национальную правовую идентичность, сблизить подходы в отдельных технических элементах и, тем самым, облегчить интеграцию экономик, бизнеса на территориях обеих стран", - добавил Коновалов.
Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 "дорожной карты".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
19 ноября, 21:37Союзное государство
Медведев призвал в спокойном ключе обсуждать интеграцию России и Белоруссии
На минувшей неделе премьер Белоруссии Сергей Румас по итогам семичасовых переговоров со своим коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что Россия и Белоруссия подготовили к подписанию не менее 20 "дорожных карт" по интеграции, значительно продвинулись вперед и понимают, какие остались расхождения. При этом он отметил, что стороны договорились взять "примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить, и дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств".
1001201
Обсудить 0
Александр КоноваловМоскваМинскБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
Страны ОДКБ намерены укрепить связи между оборонными предприятиями
Газодобывающее предприятие
В Госдуме оценили отказ по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Россиянин поразил цель на расстоянии двух километров в полной темноте
Россиянин поразил цель на расстоянии двух километров в полной темноте
Сотрудник МЧС
В Москве из гостиницы "Измайлово" эвакуировали около 700 человек
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что у НАТО есть возможности защитить союзников
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге
Путин призвал петербуржцев не зацикливаться на теме Украины
Кит Шембри
СМИ сообщили о задержании экс-главы администрации премьера Мальты
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил итоги заседания ОДКБ в Бишкеке
Газораспределительная станция
Минск призвал к переходу к равным с Москвой условиям в газовой сфере
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган определили конкретные сроки встречи, заявил Ушаков
Газовые конфорки
Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Президент РФ В. Путин
Путин обсудит союзническое взаимодействие с коллегами по ОДКБ
В Греции свинья напала на журналиста в прямом эфире
В Греции свинья напала на журналиста в прямом эфире
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 18 декабря
Депутат Госдумы Евгений Ревенко
В Госдуме призвали ввести тюремные сроки за рекламу наркотиков в Сети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
Лента новостейМолния