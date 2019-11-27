Москва и Минск планируют унифицировать гражданское законодательство

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Россия и Белоруссия планируют унифицировать гражданское законодательство, что предусмотрено программой действий по реализации договора о создании Союзного государства, заявил в среду министр юстиции РФ Александр Коновалов

"Отдельным пунктом этой программы (действий по реализации союзного договора - ред.) предусматривается унификация гражданского законодательства России и Белоруссии. При этом не предусмотрена подготовка "дорожной карты", однако данный вопрос имеет важное значение... Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем выработать согласованную позицию, преодолеть имеющиеся разногласия по данному вопросу, принять итоговый документ, который послужит для унификации гражданского законодательства двух государств", - сказал Коновалов в Минске на заседании коллегии Минюстов Союзного государства.

По словам главы Минюста России, в этом вопросе должны быть учтены особенности национальных правовых систем двух стран, их гражданского законодательства, а также "лучший мировой опыт, который подходит для наших правовых систем".

Как заявил Коновалов журналистам по итогам коллегии, радикальных отличий в подходах по унификации гражданского законодательства у сторон нет, поскольку они "все-таки вышли из системы континентального, советского права" и многое уцелело в подходах гражданско-правового регулирования.

Вместе с тем, по словам министра, "есть специфические элементы, которые должны быть изучены с точки зрения их значимости, влияния на общую практику гражданского правоприменения". "Но пока это также не выглядит драматичным, как-либо угрожающим национальным правовым системам, национальным юрисдикциям... Поэтому не будет больших проблем, чтобы, сохраняя национальную правовую идентичность, сблизить подходы в отдельных технических элементах и, тем самым, облегчить интеграцию экономик, бизнеса на территориях обеих стран", - добавил Коновалов.

Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 "дорожной карты".