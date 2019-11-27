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РИА Новости

Столтенберг заявил, что у НАТО есть возможности защитить союзников

17:05 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые прокомментировал сообщения о якобы блокировании Турцией оборонного плана для стран Балтии, заявив, что не станет раскрывать детали внутренних дискуссий, но отметил, что у альянса достаточно средств, чтобы защитить всех союзников.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Турция отказывается поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, добиваясь активной политической поддержки альянса в борьбе с силами самообороны курдов (YPG) на севере Сирии.
"Я не буду вдаваться во внутренние дискуссии альянса, но я могу сказать, что у нас есть планы, у нас есть воля и есть возможности, чтобы защитить всех союзников", - заявил он в среду журналистам в Брюсселе.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
26 ноября, 17:43Акценты
Из другого теста. Турция проверила С-400 самолетами НАТОАнкара назвала это вполне безобидной отработкой коммуникации между своей новенькой ПВО и своими же ВВС. Но если есть контакт со своими, то он возможен и с чужими, только полный контакт. Ведь делал "Триумф" с истребителями все, что хотел.
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ПрибалтикаНАТОПольшаТурцияЙенс СтолтенбергБезопасностьВ мире
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