Столтенберг заявил, что у НАТО есть возможности защитить союзников

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые прокомментировал сообщения о якобы блокировании Турцией оборонного плана для стран Балтии, заявив, что не станет раскрывать детали внутренних дискуссий, но отметил, что у альянса достаточно средств, чтобы защитить всех союзников.
"Я не буду вдаваться во внутренние дискуссии альянса, но я могу сказать, что у нас есть планы, у нас есть воля и есть возможности, чтобы защитить всех союзников", - заявил он в среду журналистам в Брюсселе.
26 ноября, 17:43АкцентыИз другого теста. Турция проверила С-400 самолетами НАТОАнкара назвала это вполне безобидной отработкой коммуникации между своей новенькой ПВО и своими же ВВС. Но если есть контакт со своими, то он возможен и с чужими, только полный контакт. Ведь делал "Триумф" с истребителями все, что хотел.