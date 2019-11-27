Число пострадавших в ДТП в Ульяновске возросло до восьми человек

САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с участием маршрутного такси в Ульяновске выросло до восьми человек, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Ранее полиция сообщала, что за медицинской помощью после аварии обратились четыре человека. По предварительным данным, ДТП произошло в среду около 12.10 (11.10 мск) в Заволжском районе Ульяновска. В паблике "ЧП Ульяновск" в социальной сети "ВКонтакте" очевидцы написали, что столкнулись иномарка, грузовая "Газель" и маршрутка, которая после удара врезалась в дерево.
"По уточненной информации в результате ДТП восемь граждан обратились за медицинской помощью, из которых в медицинское учреждение госпитализирована 17-летняя девушка", - говорится в сообщении.
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