Беглов рассказал о преимуществах трассы М-11 для Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 апреля 2019

Президент РФ Владимир Путин в среду принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Трасса связывает два крупнейших города России и проходит от МКАД до Кольцевой автодороги вокруг Петербурга. Ее общая протяженность 669 километров.

"Трасса М-11 улучшит транспортную ситуацию на юге Петербурга и повысит доступность пригородов, таких как Колпино, Павловск и других", - сказал Беглов.

Он добавил, что после ввода трассы последует повышение деловой активности, увеличение туристического потока из Москвы. Также Беглов выразил надежду, что продукция сельского хозяйства из соседних областей станет дешевле.

Беглов напомнил, что для трассы построены две развязки, однако их недостаточно. Губернатор выступил за строительство еще одной развязки в направлении аэропорта Пулково.

Проезд по М-11 будет стоить около двух тысяч рублей. На магистрали расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок. Новая дорога — дублер федеральной трассы М-10 "Россия", у которой практически исчерпана пропускная способность.