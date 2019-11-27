Путин пообщался с петербуржцами после открытия памятника Гранину

Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника Даниилу Гранину

Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника Даниилу Гранину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин после открытия памятника писателю Даниилу Гранину пообщался с жителями Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.

После открытия памятника Гранину президент подошел к жителям, которые собрались недалеко от церемонии. Один из жителей, проживающий на улице Еремеева, дом 7, в частности, обратился к президенту с вопросом о социальном жилье. "Социальное жилье, расселили дом, дали на четыре семьи трехкомнатную квартиру", - рассказал мужчина.

Путин открыл в Петербурге памятник писателю Гранину и возложил цветы pic.twitter.com/jrFvYRf7l3 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 27, 2019

В свою очередь президент пообещал рассмотреть ситуацию. "Надо смотреть, в каких условиях жили, улучшили или ухудшили свои условия", - сказал президент.

Он поручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову разобраться с этой ситуацией.

Также к президенту обратилась пожилая женщина, которая рассказала ему о своих родителях, в том числе отце-участнике Великой Отечественной войны, поделилась с президентом своими житейскими проблемами.