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РИА Новости

Путин пообщался с петербуржцами после открытия памятника Гранину

16:41 27.11.2019 (обновлено: 16:42 27.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника Даниилу Гранину
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника Даниилу Гранину
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника Даниилу Гранину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после открытия памятника писателю Даниилу Гранину пообщался с жителями Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
После открытия памятника Гранину президент подошел к жителям, которые собрались недалеко от церемонии. Один из жителей, проживающий на улице Еремеева, дом 7, в частности, обратился к президенту с вопросом о социальном жилье. "Социальное жилье, расселили дом, дали на четыре семьи трехкомнатную квартиру", - рассказал мужчина.
В свою очередь президент пообещал рассмотреть ситуацию. "Надо смотреть, в каких условиях жили, улучшили или ухудшили свои условия", - сказал президент.
Он поручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову разобраться с этой ситуацией.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину
Также к президенту обратилась пожилая женщина, которая рассказала ему о своих родителях, в том числе отце-участнике Великой Отечественной войны, поделилась с президентом своими житейскими проблемами.
Собравшиеся жители пожелали президенту здоровья и успехов.
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