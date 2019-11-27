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РИА Новости

Росстат отметил замедление роста цен на гречку

16:32 27.11.2019
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© Depositphotos / belchonockГречневая каша
Гречневая каша
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Рост цен на гречневую крупу в России за неделю с 19 по 25 ноября замедлился до 1,5% по сравнению с 2,1% неделей ранее, следует из данных Росстата.
С начала года цена гречки выросла на 24,2%, а с начала ноября текущего года - на 7,8%.
Эксперты, опрошенные РИА Новости в сентябре, уже говорили о том, что цены на гречневую крупу из-за снижения производства в связи с сокращением посевных площадей будут постепенно расти. Сокращение посевных площадей эксперты объясняли перепроизводством данного вида продукции на протяжении предыдущих двух лет.
ФАС в начале ноября сообщала, что планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России. В середине ноября управление ФАС по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении двух дел против поставщиков гречневой крупы в "северной столице" по признакам нарушения ими закона о торговле. В ходе изучения полученных данных Санкт-Петербургское УФАС выявило, что эти поставщики формируют цены для различных ритейлеров по-разному, указывала служба.
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Федеральная антимонопольная служба РФРосстатРоссияЭкономика
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