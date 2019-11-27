Росстат отметил замедление роста цен на гречку

С начала года цена гречки выросла на 24,2%, а с начала ноября текущего года - на 7,8%.

Эксперты, опрошенные РИА Новости в сентябре, уже говорили о том, что цены на гречневую крупу из-за снижения производства в связи с сокращением посевных площадей будут постепенно расти. Сокращение посевных площадей эксперты объясняли перепроизводством данного вида продукции на протяжении предыдущих двух лет.