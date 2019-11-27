Медведев поручил главе ФАДН подготовить устав Дома народов России

ГОРКИ, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову подготовить устав Дома народов России, зарегистрировать организацию и начать работу.
"Мы с вами эту тему неоднократно обсуждали, наконец она превратилась в распоряжение правительства по созданию государственного бюджетного учреждения Дом народов России ... Прошу вас подготовить все необходимые документ, соответственно, учредительные документы, устав учреждения, зарегистрировать его, ну и самое главное, конечно, приступить к работе в рамках этой структуры", - сказал Медведев на встрече с Бариновым.
Глава правительства отметил, что учреждение Дома направлено на создание условий для сохранения и развития национальных культур страны. Он выразил надежду на то, что работа "будет успешной и принесет пользу нашей стране и ее многонациональному народу".
Баринов поблагодарил премьера за поддержку, назвав открытие Дома народов России долгожданным и важным событием.
"Хочу подчеркнуть, что это такой своевременный ответ государства на общественный запрос. Дом позволит, конечно же, организовать на новом уровне работу по этнокультурному многообразию нашей страны, это один из инструментов реализации государственной национальной политики. И что важно - это дополнительный новый импульс некоммерческому сектору, общественным организациям", - сказал он.