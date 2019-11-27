Медведев поручил главе ФАДН подготовить устав Дома народов России

"Мы с вами эту тему неоднократно обсуждали, наконец она превратилась в распоряжение правительства по созданию государственного бюджетного учреждения Дом народов России ... Прошу вас подготовить все необходимые документ, соответственно, учредительные документы, устав учреждения, зарегистрировать его, ну и самое главное, конечно, приступить к работе в рамках этой структуры", - сказал Медведев на встрече с Бариновым.