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Тверская область
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РИА Новости

Руденя: трасса М-11 позволит привлечь в Верхневолжье 90 млрд рублей

15:44 27.11.2019 (обновлено: 15:46 27.11.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: трасса М-11 позволит привлечь в Верхневолжье 90 млрд руб
Руденя: трасса М-11 позволит привлечь в Верхневолжье 90 млрд руб
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 27 ноя – РИА Новости. Наличие трассы М-11 позволит привлечь в экономику Тверской области более 90 миллиардов рублей инвестиций, сказал губернатор области Игорь Руденя.
Он принял участие в совещании, которое в Ленинградской области в рамках открытия скоростной автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург" провел президент России, на котором обсуждалось влияние реализации инвестиционного проекта по строительству автодороги М-11 на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации.
"Для Тверской области как региона, расположенного между двух столиц, наличие автотрассы М-11 имеет ключевое значение в развитии промышленности, сельского хозяйства, экономики, туризма. В ближайшие годы будут реализованы проекты, на которые оказало существенное влияние наличие трассы М-11, что позволит привлечь более 90 миллиардов рублей инвестиций и создать в тверском регионе более 17 тысяч рабочих мест", - сказал глава региона.
Губернатор озвучил ряд предложений по развитию инфраструктуры трассы М-11. Одно из них касается строительства третьего участка трассы М-11 - Северного обхода города Твери.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Руденя: трасса М-11 очень значима для Верхневолжья
"Реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Для нас это очень важно. Идея северного обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это крупнейший комплекс по производству молока, 18 миллиардов рублей, животноводческий комплекс "Коралл" - 36 миллиардов рублей. Там же, со стороны северного обхода, будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу", - сказал Руденя.
Для повышения транспортной доступности города Твери и прилегающих территорий на трассе М-11 планируется обустройство трех многоуровневых транспортных развязок.
Второе предложение главы тверского региона – формирование развязки в районе Вышнего Волочка и создание региональной хорды между трассами М-11, М-10 и М-9. Таким образом, транспортный поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя будет обеспечен более коротким и качественным маршрутом.
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Тверская областьТрасса М-11 (Нева)Игорь Руденя
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