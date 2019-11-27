Руденя: трасса М-11 позволит привлечь в Верхневолжье 90 млрд рублей

ТВЕРЬ, 27 ноя – РИА Новости. Наличие трассы М-11 позволит привлечь в экономику Тверской области более 90 миллиардов рублей инвестиций, сказал губернатор области Игорь Руденя.

Он принял участие в совещании, которое в Ленинградской области в рамках открытия скоростной автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург" провел президент России, на котором обсуждалось влияние реализации инвестиционного проекта по строительству автодороги М-11 на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации.

"Для Тверской области как региона, расположенного между двух столиц, наличие автотрассы М-11 имеет ключевое значение в развитии промышленности, сельского хозяйства, экономики, туризма. В ближайшие годы будут реализованы проекты, на которые оказало существенное влияние наличие трассы М-11, что позволит привлечь более 90 миллиардов рублей инвестиций и создать в тверском регионе более 17 тысяч рабочих мест", - сказал глава региона.

Губернатор озвучил ряд предложений по развитию инфраструктуры трассы М-11. Одно из них касается строительства третьего участка трассы М-11 - Северного обхода города Твери.

"Реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Для нас это очень важно. Идея северного обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это крупнейший комплекс по производству молока, 18 миллиардов рублей, животноводческий комплекс "Коралл" - 36 миллиардов рублей. Там же, со стороны северного обхода, будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу", - сказал Руденя.

Для повышения транспортной доступности города Твери и прилегающих территорий на трассе М-11 планируется обустройство трех многоуровневых транспортных развязок.