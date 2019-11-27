Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T15:57+0300
https://ria.ru/20191127/1561668307.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156164/76/1561647698_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_97448f735013fa74590381c4e467abec.jpg
РИА Новости

Глава Минтранса поделился впечатлениями о поездке по новой трассе М-11

15:29 27.11.2019 (обновлено: 15:57 27.11.2019)
3288
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих после поездки по новой трассе М-11 рассказал, что "дорога пролетела как один миг" и охарактеризовал саму поездку как "что-то невообразимое". Впечатлениями глава Минтранса поделился в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по вопросу влияния автодороги М-11 на развитие субъектов России.
Путин в среду принял участие в открытии скоростной платной трассы М-11.
"Вчера, собственно говоря, проехали по всей дороге с большим количеством наших, так сказать, сторонников, дорожников. ... Коллеги, руководители Росавтодора, повидались со всеми уважаемыми губернаторами по ходу движения, и могу вам сказать о том, что дорога пролетела как один миг. То есть вот и встретиться и поговорить с каждым из коллег по поводу проектов, которые они делали, и насладиться вот этим действительно новым качеством - это что-то невообразимое", - рассказал Дитрих.
Глава Минтранса рассказал, что помимо сокращения времени в пути запуск трассы позволил снизить аварийность. "Сегодняшняя трасса позволила нам с М-10, с действующей бесплатной трассы Москва - Санкт-Петербург, увести значительное количество потока за счет высокой скорости движения. Сейчас это 110 километров в час - ограничение скорости, летом мы поставим, и уже есть договоренность, - 130 километров в час", - рассказал Дитрих.
Владимир Путин на открытии скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Вчера, 14:30
Путин: открытие М-11 повысит инвестпривлекательность регионов
Он добавил, что за счет того, что новая трасса практически полностью освещена, за счет того, что применено осевое бартерное ограждение, аварийность снизилась, и не только на новой трассе, но и на действующей трассе Москва - Санкт-Петербург.
Трасса М-11, связывающая два крупнейших города России, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Стоимость проезда по трассе М-11 составит около 2 тысяч рублей. На М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.
Новая автодорога – дублер федеральной автодороги М-10 "Россия", пропускная способность которой практически исчерпана. Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.
25000039
Обсудить 10
Трасса М-11 (Нева)Евгений ДитрихВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Коммунисты сотню таких дорог в год строят и не хвастают.
27 ноября, 15:45
vvab6
1400301
Рекомендуем
Аптечка фельдшера скорой медицинской помощи
Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Путин отметил уникальность новой трассы, связавшей Москву и Петербург
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Путин посетил пункт взимания платы на трассе М-11
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
Иванов прокомментировал открытие трассы М-11
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург
Обустройство трассы М-11 может занять менее двух лет, заявил Иванов
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
"Нафтогаз" раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с "Газпромом"
Международная космическая станция
Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
МИД заявил о провале "блицкрига" США против правительства Мадуро
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Здание министерства транспорта РФ
Минтранс видит смысл продлить автотрассу Москва-Казань до Кузбасса
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 апреля 2019
Беглов рассказал о преимуществах трассы М-11 для Петербурга
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Владимир Путин на открытии скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Путин объявил название трассы М-11
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Лента новостейМолния