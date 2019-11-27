Глава Минтранса поделился впечатлениями о поездке по новой трассе М-11

"Вчера, собственно говоря, проехали по всей дороге с большим количеством наших, так сказать, сторонников, дорожников. ... Коллеги, руководители Росавтодора, повидались со всеми уважаемыми губернаторами по ходу движения, и могу вам сказать о том, что дорога пролетела как один миг. То есть вот и встретиться и поговорить с каждым из коллег по поводу проектов, которые они делали, и насладиться вот этим действительно новым качеством - это что-то невообразимое", - рассказал Дитрих.