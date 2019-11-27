Глава Минтранса поделился впечатлениями о поездке по новой трассе М-11

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих после поездки по новой трассе М-11 рассказал, что "дорога пролетела как один миг" и охарактеризовал саму поездку как "что-то невообразимое". Впечатлениями глава Минтранса поделился в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по вопросу влияния автодороги М-11 на развитие субъектов России.
Путин в среду принял участие в открытии скоростной платной трассы М-11.
"Вчера, собственно говоря, проехали по всей дороге с большим количеством наших, так сказать, сторонников, дорожников. ... Коллеги, руководители Росавтодора, повидались со всеми уважаемыми губернаторами по ходу движения, и могу вам сказать о том, что дорога пролетела как один миг. То есть вот и встретиться и поговорить с каждым из коллег по поводу проектов, которые они делали, и насладиться вот этим действительно новым качеством - это что-то невообразимое", - рассказал Дитрих.
Глава Минтранса рассказал, что помимо сокращения времени в пути запуск трассы позволил снизить аварийность. "Сегодняшняя трасса позволила нам с М-10, с действующей бесплатной трассы Москва - Санкт-Петербург, увести значительное количество потока за счет высокой скорости движения. Сейчас это 110 километров в час - ограничение скорости, летом мы поставим, и уже есть договоренность, - 130 километров в час", - рассказал Дитрих.
Он добавил, что за счет того, что новая трасса практически полностью освещена, за счет того, что применено осевое бартерное ограждение, аварийность снизилась, и не только на новой трассе, но и на действующей трассе Москва - Санкт-Петербург.
Трасса М-11, связывающая два крупнейших города России, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Стоимость проезда по трассе М-11 составит около 2 тысяч рублей. На М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.
Новая автодорога – дублер федеральной автодороги М-10 "Россия", пропускная способность которой практически исчерпана. Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.