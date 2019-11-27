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РИА Новости

Путин предложил наградить тех, кто строил трассу "Москва — Петербург"

14:56 27.11.2019 (обновлено: 15:08 27.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с рабочими на церемонии открытия скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с рабочими на церемонии открытия скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил представить к правительственным наградам тех, кто строил трассу "Москва - Петербург".
"Хочу всех вас поблагодарить за эту работу и за ее результаты. И прошу министерства и собственно руководителей регионов сделать предложения и представить людей к правительственным наградам за результаты этой работы. Спасибо большое. Будем дальше реализовывать наши планы, в том числе и с учетом тех предложений, которые прозвучали в ходе сегодняшней нашей встречи", - сказал Путин на совещании по вопросу "О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Вчера, 14:36
Путин призвал регионы заняться обустройством новой трассы
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