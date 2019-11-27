Путин предложил наградить тех, кто строил трассу "Москва — Петербург"

"Хочу всех вас поблагодарить за эту работу и за ее результаты. И прошу министерства и собственно руководителей регионов сделать предложения и представить людей к правительственным наградам за результаты этой работы. Спасибо большое. Будем дальше реализовывать наши планы, в том числе и с учетом тех предложений, которые прозвучали в ходе сегодняшней нашей встречи", - сказал Путин на совещании по вопросу "О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации".