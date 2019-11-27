Путин объявил название трассы М-11

Путин открыл М-11 - платную трассу, соединяющую Москву и Петербург.



«В истории России ничего подобного пока не было. Теперь есть», - сказал он.



Это первая автодорога, объединяющая два крупнейших города России, построенная в постсоветской истории с нуля. pic.twitter.com/0zlooWTsBz