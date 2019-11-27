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РИА Новости

Путин объявил название трассы М-11

14:33 27.11.2019 (обновлено: 16:08 27.11.2019)
76180
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин на открытии скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Владимир Путин на открытии скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин на открытии скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин, открывая скоростную платную автомагистраль М-11 Москва — Санкт-Петербург, сообщил, как она будет называться.
Рассказывая президенту о новой трассе, министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что все подобные дороги имеют названия. Он также напомнил, что для выбора имени новой автодороги прошло общественное голосование.
В свою очередь, Путин отметил, что было три основных варианта: "Валдай", "Две столицы" и "Нева", именно последний набрал больше всего голосов.
"Так и назовем", — заключил президент.
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Обсудить 12
ТранспортТрасса М-11 (Нева)Евгений ДитрихВладимир ПутинМоскваСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
К чему такое внимание президента к частной платной трассе, причем совсем совсем не дешевой?
27 ноября, 16:40
bbugorkovsg
63711111
Да уж.....подобного ещё не было....Мы и так за пользование всеми дорогами транспортный налог платим, а за эту дорогу два раза платить будем....Супер !
27 ноября, 16:57
yangibon
3301104
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