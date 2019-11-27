Путин объявил название трассы М-11

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин, открывая скоростную платную автомагистраль М-11 Москва — Санкт-Петербург, сообщил, как она будет называться.
Рассказывая президенту о новой трассе, министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что все подобные дороги имеют названия. Он также напомнил, что для выбора имени новой автодороги прошло общественное голосование.
В свою очередь, Путин отметил, что было три основных варианта: "Валдай", "Две столицы" и "Нева", именно последний набрал больше всего голосов.
"Так и назовем", — заключил президент.
Путин открыл М-11 - платную трассу, соединяющую Москву и Петербург.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 27, 2019
«В истории России ничего подобного пока не было. Теперь есть», - сказал он.
Это первая автодорога, объединяющая два крупнейших города России, построенная в постсоветской истории с нуля. pic.twitter.com/0zlooWTsBz