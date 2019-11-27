Путин отметил уникальность новой трассы, связавшей Москву и Петербург

С-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Проектов, подобных скоростной платной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург, никогда не было в истории дорожного строительства России, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в среду принял участие в открытии трассы.

"У нас в стране еще, в истории страны, в истории дорожного строительств такого уровня проекта до сих пор не было", - сказал Путин в ходе беседы со строителями автодороги.

"Есть чем гордиться", - добавил президент РФ.

Он поздравил тех, кто вложил свой труд и сердце в этот проект, и отметил, что запуск автодороги будет способствовать развитию регионов РФ.