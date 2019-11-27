Путин отметил уникальность новой трассы, связавшей Москву и Петербург

С-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Проектов, подобных скоростной платной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург, никогда не было в истории дорожного строительства России, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду принял участие в открытии трассы.
"У нас в стране еще, в истории страны, в истории дорожного строительств такого уровня проекта до сих пор не было", - сказал Путин в ходе беседы со строителями автодороги.
"Есть чем гордиться", - добавил президент РФ.
Он поздравил тех, кто вложил свой труд и сердце в этот проект, и отметил, что запуск автодороги будет способствовать развитию регионов РФ.
Трасса М-11, связывающая два крупнейших города России, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Стоимость проезда по трассе М-11 составит около 2 тысяч рублей. На М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.