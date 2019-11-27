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РИА Новости

В Нацбанке Украины назвали приоритеты работы с МВФ

14:20 27.11.2019 (обновлено: 14:41 27.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального Банка Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Получение транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшее время не является принципиальным для Киева, главное - продолжение сотрудничества, заявил замглавы Национального банка Украины Олег Чурий.
Миссия Международного валютного фонда работала в Киеве с 14 по 23 ноября. Руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что был достигнут прогресс в дискуссиях о новой программе кредитования Украины. Со своей стороны украинский министр финансов Оксана Маркарова подтвердила "значительный прогресс и согласования очень многих параметров будущей программы".
"Получение денег второстепенно, оно увеличивает наши резервы, но для нас сейчас не принципиально, получим мы транш до конца года или в начале следующего. Главное - сам факт сотрудничества", - заявил Чурий в интервью украинскому телеканалу UATV.
По его словам, сотрудничество с фондом является "знаком качества для инвесторов", то есть сигналом к тому, что с Украиной можно работать, что страна проводит реформы для обеспечения экономического роста.
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Ранее Маркарова заявила, что Украина может успеть получить второй транш кредита МВФ до конца 2019 года.
МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства. Впоследствии речь зашла о формировании новой кредитной программы.
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