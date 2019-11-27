В Нацбанке Украины назвали приоритеты работы с МВФ

Миссия Международного валютного фонда работала в Киеве с 14 по 23 ноября. Руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что был достигнут прогресс в дискуссиях о новой программе кредитования Украины. Со своей стороны украинский министр финансов Оксана Маркарова подтвердила "значительный прогресс и согласования очень многих параметров будущей программы".

"Получение денег второстепенно, оно увеличивает наши резервы, но для нас сейчас не принципиально, получим мы транш до конца года или в начале следующего. Главное - сам факт сотрудничества", - заявил Чурий в интервью украинскому телеканалу UATV

По его словам, сотрудничество с фондом является "знаком качества для инвесторов", то есть сигналом к тому, что с Украиной можно работать, что страна проводит реформы для обеспечения экономического роста.

Ранее Маркарова заявила, что Украина может успеть получить второй транш кредита МВФ до конца 2019 года.