В Госдуме поприветствовали исправление Apple ошибки с Крымом

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Устранение компанией Apple ошибки, связанной с Крымом, в сервисе "Погода" демонстрирует желание компании сохранить и развивать свои позиции на российском рынке, считает глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория РФ.
"Можно лишь приветствовать решение Apple привести в соответствии состояние своих картографических сервисов требованиям законодательства Российской Федерации. Этим шагом компания продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке", - сказал Левин журналистам.
Депутат подчеркнул, что взаимопонимание было достигнуто "без применения административных процедур в режиме открытого диалога между парламентом и представителями компании".
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