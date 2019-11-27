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РИА Новости

В Госдуме поприветствовали исправление Apple ошибки с Крымом

14:17 27.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Устранение компанией Apple ошибки, связанной с Крымом, в сервисе "Погода" демонстрирует желание компании сохранить и развивать свои позиции на российском рынке, считает глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория РФ.
"Можно лишь приветствовать решение Apple привести в соответствии состояние своих картографических сервисов требованиям законодательства Российской Федерации. Этим шагом компания продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке", - сказал Левин журналистам.
Депутат подчеркнул, что взаимопонимание было достигнуто "без применения административных процедур в режиме открытого диалога между парламентом и представителями компании".
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Леонид ЛевинГосдума РФAppleКрымРоссияТехнологииВ мире
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