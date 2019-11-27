Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.

Путин открыл М-11 - платную трассу, соединяющую Москву и Петербург.



«В истории России ничего подобного пока не было. Теперь есть», - сказал он.



Это первая автодорога, объединяющая два крупнейших города России, построенная в постсоветской истории с нуля. pic.twitter.com/0zlooWTsBz — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 ноября 2019 г.

Беседуя с рабочими, президент отметил, что в истории дорожного строительства страны еще не было проекта такого уровня.

Глава государства поздравил строителей и отметил, что "есть чем гордиться".

Путин подчеркнул, что запуск автотрассы поможет развитию российских регионов.

"Это повышение конкурентоспособности регионов, по которым трасса проходит, это новые возможности для туристической отрасли, это повышение инвестиционной привлекательности в целом", — заявил президент.

По его словам, реализация таких масштабных проектов говорит о том, что при слаженной работе и концентрации появляется результат.

"Это хороший пример частно-государственного партнерства: и государство принимало участие, и частные кампании, и французские, турецкие строители, просто все работали как одна команда на результат и он достигнут", — добавил Путин.

Президент также напомнил, что прошло общественное голосование по выбору названия для новой магистрали, больше всего голосов набрал вариант "Нева".

"Так и назовем", — добавил он.

М-11

Трасса связывает два крупнейших города России и проходит от МКАД до Кольцевой автодороги вокруг Петербурга. Ее общая протяженность 669 километров.

Проезд по М-11 будет стоить около двух тысяч рублей.

На магистрали расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.

Новая дорога — дублер федеральной трассы М-10 "Россия", у которой практически исчерпана пропускная способность.