Путин попрощался с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой

Глава государства прибыл в здание Двенадцати коллегий, где проходила гражданская панихида, и возложил к гробу бордовые розы. Президент пообщался с родственниками и коллегами Вербицкой и, покидая церемонию, склонил голову.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин очень по-доброму относился к Людмиле Вербицкой, поскольку очень ее ценил и они действительно были друзьями.