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РИА Новости

Путин попрощался с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой

14:05 27.11.2019 (обновлено: 16:12 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин в среду принял участие в церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой, которая скончалась 24 ноября.
Глава государства прибыл в здание Двенадцати коллегий, где проходила гражданская панихида, и возложил к гробу бордовые розы. Президент пообщался с родственниками и коллегами Вербицкой и, покидая церемонию, склонил голову.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин очень по-доброму относился к Людмиле Вербицкой, поскольку очень ее ценил и они действительно были друзьями.
Вербицкая (1936-2019), филолог по образованию, возглавила СПбГУ в 1994 году, став первой женщиной-ректором. В 2008 году она была избрана на должность президента университета. Вербицкая входила в Совет при президенте РФ по русскому языку, возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы, на протяжении многих лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин. Она является автором более 300 научных работ, в 2006 году ей было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.
Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Панихида проходила в Санкт-Петербургском государственном университете, с которым была связана профессиональная жизнь Людмилы Вербицкой.

Рота почетного караула на церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, умершей 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни
1 из 8

Панихида проходила в Санкт-Петербургском государственном университете, с которым была связана профессиональная жизнь Людмилы Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Зал, где состоялось прощание, был заполнен целиком, и люди постоянно подходили.

Люди на церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, умершей 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни
2 из 8

Зал, где состоялось прощание, был заполнен целиком, и люди постоянно подходили.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В церемонии принял участие Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу цветы и пообщался с родственниками и коллегами Людмилы Вербицкой.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой
3 из 8

В церемонии принял участие Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу цветы и пообщался с родственниками и коллегами Людмилы Вербицкой.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Вход в здание Двенадцати коллегий Петербургского университета оформили траурным баннером с портретом Людмилой Вербицкой.

Портрет президента СПбГУ, почетного президента Российской академии образования Людмилы Вербицкой
4 из 8

Вход в здание Двенадцати коллегий Петербургского университета оформили траурным баннером с портретом Людмилой Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Прощание с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой.

Мужчина на церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, умершей 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни
5 из 8

Прощание с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На панихиду пришли около двух тысяч человек.

Люди на церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, умершей 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни
6 из 8

На панихиду пришли около двух тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой
7 из 8

Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В СПбГУ в память о Вербицкой могут появиться именная стипендия и аудитория.

Вынос гроба из здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского университета после церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицко
8 из 8

В СПбГУ в память о Вербицкой могут появиться именная стипендия и аудитория.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Панихида проходила в Санкт-Петербургском государственном университете, с которым была связана профессиональная жизнь Людмилы Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Зал, где состоялось прощание, был заполнен целиком, и люди постоянно подходили.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 8

В церемонии принял участие Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу цветы и пообщался с родственниками и коллегами Людмилы Вербицкой.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Вход в здание Двенадцати коллегий Петербургского университета оформили траурным баннером с портретом Людмилой Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Прощание с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 8

На панихиду пришли около двух тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
8 из 8

В СПбГУ в память о Вербицкой могут появиться именная стипендия и аудитория.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
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Умерла президент СПбГУ Людмила ВербицкаяЛюдмила ВербицкаяСанкт-Петербургский государственный университетВладимир ПутинРоссияОбщество
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