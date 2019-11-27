Глава ЛНР назвал план Киева по депортации жителей Донбасса "фашизмом"

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал "фашизмом" план Киева по депортации народа Донбасса.
Ранее сообщалось, что в украинском сегменте социальных сетей активно распространяется информация о том, что власти Украины на государственном уровне готовят план депортации народа Донбасса. Суть его заключается в организации и проведении "зачистки несогласных, направленной на уничижение, а в отдельных случаях на уничтожение лиц, не разделяющих проукраинских взглядов".
"Это фашизм в чистом виде… Подобные документы, решения, связанные с фашизмом, в современном мире недопустимы", - сказал Пасечник в ходе проведения прямой линии.
Глава республики добавил, что в ЛНР не допустят того, чтобы "наших граждан тронули пальцем, переселяли, допустили неправомерные действия по отношению к ним". "Мы сделаем все возможное для того, чтобы наши граждане жили спокойно, свободно, без фашизма", - подчеркнул глава ЛНР.