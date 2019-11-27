Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T14:03+0300
https://ria.ru/20191127/1561662279.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150958/85/1509588504_0:36:2814:1618_1036x0_80_0_0_495e3616e6dc00c0018abf1ebc9cb2e6.jpg
РИА Новости

Глава ЛНР назвал план Киева по депортации жителей Донбасса "фашизмом"

14:03 27.11.2019
6124
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал "фашизмом" план Киева по депортации народа Донбасса.
Ранее сообщалось, что в украинском сегменте социальных сетей активно распространяется информация о том, что власти Украины на государственном уровне готовят план депортации народа Донбасса. Суть его заключается в организации и проведении "зачистки несогласных, направленной на уничижение, а в отдельных случаях на уничтожение лиц, не разделяющих проукраинских взглядов".
Леонид Пасечник
Вчера, 13:27
ЛНР не рассматривает новые участки для разведения сил в Донбассе
"Это фашизм в чистом виде… Подобные документы, решения, связанные с фашизмом, в современном мире недопустимы", - сказал Пасечник в ходе проведения прямой линии.
Глава республики добавил, что в ЛНР не допустят того, чтобы "наших граждан тронули пальцем, переселяли, допустили неправомерные действия по отношению к ним". "Мы сделаем все возможное для того, чтобы наши граждане жили спокойно, свободно, без фашизма", - подчеркнул глава ЛНР.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник на церемонии открытия памятника погибшим российским журналистам в Луганске
Вчера, 12:16
Глава ЛНР назвал условие для начала диалога с Киевом
7160004
Обсудить 3
Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Леонид Пасечник
Глава ЛНР назвал условие для начала диалога с Киевом
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР применил санкцию против украинского бизнесмена Гуменюка
Леонид Кучма
В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу
Украинские военные
ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Стела автозаправочной станции
Пропавших в Дагестане школьников нашли подрабатывающими на АЗС
Украинские военные
ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах Донбасса
Донбасс
Почти три тысячи жителей ЛНР погибли за время конфликта в Донбассе
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
"Нафтогаз" раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с "Газпромом"
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик
Сайдик рассказал о ходе урегулирования конфликта в Донбассе
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
В последний момент: CША могут остановить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
Лента новостейМолния