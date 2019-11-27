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РИА Новости

Елка Sputnik в ГУМе расскажет о новогодних новостях на 33 языках

13:44 27.11.2019 (обновлено: 17:20 27.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЦифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik с новогодними новостями со всего мира выросла на главной площади страны. В этом году Sputnik отмечает свое пятилетие, и установка инновационного арт-объекта на 1-й линии ГУМа стала подарком москвичам и гостям столицы от именинника.
Что принято подавать на стол Новый год во Франции и Италии? Какая самая посещаемая резиденция Деда Мороза в странах СНГ? Кто главный персонаж Нового года в Камбодже? Когда Деда Мороза начали приглашать в дом в СССР? Где придумали елочные шары? Ответы на эти и многие другие злободневные вопросы, а также последние новости с разных концов света посетители ГУМа узнают из бегущей строки, опоясавшей елку.
Международное информационное агентство и радио Sputnik, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", говорит на 33 языках и досконально знает праздничные традиции всех стран мира. Поэтому новости и поздравления будут многоязычными. Кроме того, посетители ГУМа и читатели Sputnik и РИА Новости смогут прислать на елку свои новогодние пожелания на елку. Для этого им нужно будет следить за нашими новостями.
"Sputnik, говорит на 33 языках и наши корреспонденты работают по всему миру. Сюда, в центр Москвы, тоже приезжают туристы из разных стран, – отметил первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков. – Надеюсь, им будет приятно подойти к нашей ёлке Sputnik, прочитать поздравления с Новым годом на своём родном языке и узнать как отмечают этот праздник в разных сторонах света".
Уникальный инновационный арт-объект Sputnik – часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 12-й раз. По традиции компании-партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в сказочный лес. Прогуляться по нему все желающие могут с 27 ноября по 19 января.
МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнёрами ГУМ-Катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.
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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10,5 миллиона. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Новогодние новости на 33 языках: елка Sputnik в ГУМе
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Цифровая елка стала подарком москвичам и гостям столицы от агентства Sputnik, которому в этом году исполнилось пять лет.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
1 из 9

Цифровая елка стала подарком москвичам и гостям столицы от агентства Sputnik, которому в этом году исполнилось пять лет.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Sputnik говорит на 33 языках и знает праздничные традиции всех стран мира.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
2 из 9

Sputnik говорит на 33 языках и знает праздничные традиции всех стран мира.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Поэтому новости и поздравления на елке будут многоязычными.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
3 из 9

Поэтому новости и поздравления на елке будут многоязычными.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Кроме того, на елке появятся новогодние пожелания посетителей ГУМа и читателей Sputnik и РИА Новости.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
4 из 9

Кроме того, на елке появятся новогодние пожелания посетителей ГУМа и читателей Sputnik и РИА Новости.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Уникальный инновационный арт-объект Sputnik — часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади".

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
5 из 9

Уникальный инновационный арт-объект Sputnik — часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади".

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Выставку проводят уже в 12-й раз.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
6 из 9

Выставку проводят уже в 12-й раз.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Почти на два главный магазин страны превращается в сказочный лес.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
7 из 9

Почти на два главный магазин страны превращается в сказочный лес.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Стать героем новогодней сказки можно с 27 ноября до 19 января.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
8 из 9

Стать героем новогодней сказки можно с 27 ноября до 19 января.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
9 из 9

МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
1 из 9

Цифровая елка стала подарком москвичам и гостям столицы от агентства Sputnik, которому в этом году исполнилось пять лет.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
2 из 9

Sputnik говорит на 33 языках и знает праздничные традиции всех стран мира.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
3 из 9

Поэтому новости и поздравления на елке будут многоязычными.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
4 из 9

Кроме того, на елке появятся новогодние пожелания посетителей ГУМа и читателей Sputnik и РИА Новости.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
5 из 9

Уникальный инновационный арт-объект Sputnik — часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади".

© Sputnik / Кирилл Каллиников
6 из 9

Выставку проводят уже в 12-й раз.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
7 из 9

Почти на два главный магазин страны превращается в сказочный лес.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
8 из 9

Стать героем новогодней сказки можно с 27 ноября до 19 января.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
9 из 9

МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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