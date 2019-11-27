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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-11-27T17:22+0300
https://ria.ru/20191127/1561675062.html
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РИА Новости

Новогодние новости на 33 языках: елка Sputnik в ГУМе

17:20 27.11.2019 (обновлено: 17:22 27.11.2019)
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На Красной площади выросла цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik. Интерактивное чудо-дерево, которое расскажет о новостях со всего света, — в фотоленте Ria.ru.
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Цифровая елка стала подарком москвичам и гостям столицы от агентства Sputnik, которому в этом году исполнилось пять лет.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
1 из 9

Цифровая елка стала подарком москвичам и гостям столицы от агентства Sputnik, которому в этом году исполнилось пять лет.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Sputnik говорит на 33 языках и знает праздничные традиции всех стран мира.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
2 из 9

Sputnik говорит на 33 языках и знает праздничные традиции всех стран мира.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Поэтому новости и поздравления на елке будут многоязычными.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
3 из 9

Поэтому новости и поздравления на елке будут многоязычными.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Кроме того, на елке появятся новогодние пожелания посетителей ГУМа и читателей Sputnik и РИА Новости.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
4 из 9

Кроме того, на елке появятся новогодние пожелания посетителей ГУМа и читателей Sputnik и РИА Новости.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Уникальный инновационный арт-объект Sputnik — часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади".

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
5 из 9

Уникальный инновационный арт-объект Sputnik — часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади".

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Выставку проводят уже в 12-й раз.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
6 из 9

Выставку проводят уже в 12-й раз.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Почти на два главный магазин страны превращается в сказочный лес.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
7 из 9

Почти на два главный магазин страны превращается в сказочный лес.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Стать героем новогодней сказки можно с 27 ноября до 19 января.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
8 из 9

Стать героем новогодней сказки можно с 27 ноября до 19 января.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
© Sputnik / Кирилл Каллиников

МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.

Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
9 из 9

МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Новый год—2020SputnikГУММоскваФото
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