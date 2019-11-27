Новогодние новости на 33 языках: елка Sputnik в ГУМе

Цифровая елка стала подарком москвичам и гостям столицы от агентства Sputnik, которому в этом году исполнилось пять лет.
Цифровая елка стала подарком москвичам и гостям столицы от агентства Sputnik, которому в этом году исполнилось пять лет.
Sputnik говорит на 33 языках и знает праздничные традиции всех стран мира.
Sputnik говорит на 33 языках и знает праздничные традиции всех стран мира.
Поэтому новости и поздравления на елке будут многоязычными.
Поэтому новости и поздравления на елке будут многоязычными.
Кроме того, на елке появятся новогодние пожелания посетителей ГУМа и читателей Sputnik и РИА Новости.
Кроме того, на елке появятся новогодние пожелания посетителей ГУМа и читателей Sputnik и РИА Новости.
Уникальный инновационный арт-объект Sputnik — часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади".
Уникальный инновационный арт-объект Sputnik — часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади".
Выставку проводят уже в 12-й раз.
Выставку проводят уже в 12-й раз.
Почти на два главный магазин страны превращается в сказочный лес.
Почти на два главный магазин страны превращается в сказочный лес.
Стать героем новогодней сказки можно с 27 ноября до 19 января.
Стать героем новогодней сказки можно с 27 ноября до 19 января.
МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.
МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.