Роспотребнадзор напомнил туристам о компенсации после ДТП в Доминикане

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор после ДТП с участием автобуса в Доминикане напомнил туристам, что обоснованные расходы потребителей должен компенсировать туроператор, сообщила пресс-служба ведомства.
Во вторник, 26 ноября, ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. 27 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.
"Все реальные и обоснованные расходы потребителей (на лечение, перевозку любым видом транспорта, оказание юридических услуг, услуг переводчиков, связи) должны быть компенсированы туроператором или страховой компанией, если чрезвычайное происшествие произошло в рамках услуг, включенных в турпродукт (это, как правило, перелет, размещение, трансфер, поездки с гидом-переводчиком)", — говорится в сообщении.
Также клиенты туркомпании могут потребовать выплаты компенсаций за утраченное имущество.
По всем возникающим у потребителей вопросам можно обращаться на "горячую линию" Единого консультационного центра Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе ведомства.
Путешественники также имеют право требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды и морального вреда. Размер выплат определяется судом, уточнили в Роспотребнадзоре.
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"Иск о защите прав потребителей можно подать в суд по месту жительства, пребывания, нахождения ответчика, либо по месту заключения договора. При обращении в суд, потребители освобождаются от уплаты госпошлины по делам, связанным с нарушением их прав (при цене иска менее миллиона рублей)", — подчеркнули в ведомстве.
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