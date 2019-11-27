Роспотребнадзор напомнил туристам о компенсации после ДТП в Доминикане

Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор после ДТП с участием автобуса в Доминикане напомнил туристам, что обоснованные расходы потребителей должен компенсировать туроператор, сообщила пресс-служба ведомства.

Во вторник, 26 ноября, ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. 27 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.

"Все реальные и обоснованные расходы потребителей (на лечение, перевозку любым видом транспорта, оказание юридических услуг, услуг переводчиков, связи) должны быть компенсированы туроператором или страховой компанией, если чрезвычайное происшествие произошло в рамках услуг, включенных в турпродукт (это, как правило, перелет, размещение, трансфер, поездки с гидом-переводчиком)", — говорится в сообщении.

Также клиенты туркомпании могут потребовать выплаты компенсаций за утраченное имущество.

По всем возникающим у потребителей вопросам можно обращаться на "горячую линию" Единого консультационного центра Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе ведомства.

Путешественники также имеют право требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды и морального вреда. Размер выплат определяется судом, уточнили в Роспотребнадзоре.