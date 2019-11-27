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РИА Новости

В Ульяновске четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

12:46 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП с участием маршрутного такси в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла в среду около 12.10 (11.10 мск) в Заволжском районе Ульяновска. В паблике "ЧП Ульяновск" в социальной сети "ВКонтакте" очевидцы написали, что столкнулись иномарка, грузовая "Газель" и маршрутка, которая после удара врезалась в дерево.
"В результате ДТП четверо граждан обратились за медицинской помощью, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении пресс-службы.
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УльяновскЗаволжский районПроисшествия
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