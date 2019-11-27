В Ульяновске четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

По предварительным данным полиции, авария произошла в среду около 12.10 (11.10 мск) в Заволжском районе Ульяновска. В паблике "ЧП Ульяновск" в социальной сети "ВКонтакте" очевидцы написали, что столкнулись иномарка, грузовая "Газель" и маршрутка, которая после удара врезалась в дерево.