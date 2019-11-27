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РИА Новости

Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС

12:41 27.11.2019 (обновлено: 14:45 27.11.2019)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Автозаправочная станция. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.
Как выяснилось, в 18 регионах доля нарушений превысила 20 процентов. Среди них оказались Крым и Севастополь, Чечня и Дагестан, несколько регионов Сибири, Хабаровский край, Сахалин, Еврейская автономная область, Владимирская, Костромская и Рязанская области.
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В большинстве же субъектов России доля нарушений составила меньше пяти процентов, отмечает ведомство. Это, в частности, Красноярский край, Нижегородская и Омская области, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Ростовская область, Пермский и Камчатский края.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга, на заправках Москвы и Московской области Росстандарт нарушений качества топлива не нашел.
Ранее ведомство сообщало, что по итогам проверок за первые три квартала этого года качество топлива не соответствовало нормам только на 8,8 процента проверенных АЗС.
В Минпромторге отмечали, что в следующем году масштабы проверок сохранятся, а проблемным регионам будет уделяться особое внимание.
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