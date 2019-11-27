Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 27

"По последним данным, погибли 27 человек. К сожалению, число жертв растет каждый час. Правительство Албании провело внеочередное заседание для определения дальнейших шагов… Сербские спасатели распределены в городе Тумане, приступили к работе", - сообщил дипломат агентству Танюг .

Ночь на среду многие жители Дурреса провели в палатках, автомобилях и на футбольном стадионе, так как в городе по-прежнему ощущались афтершоки. Как сообщает издание Albanian Daily News, точных данных о том, сколько человек могут оставаться под завалами, нет.