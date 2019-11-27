В МИД заявили, что "закон Димы Яковлева" можно сделать универсальным

"Вполне возможно, имеет смысл подумать над тем, чтобы сделать этот закон более универсальным, не ограничивая его деятельность только гражданами США, а если такие случаи наблюдаются в других иностранных государствах, то его возможно было бы применять и в этих ситуациях", — заявил Голубовский на круглом столе о совершенствовании законодательства по защите прав россиян за рубежом, который прошел в Совете Федерации.