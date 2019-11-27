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РИА Новости

В МИД заявили, что "закон Димы Яковлева" можно сделать универсальным

12:11 27.11.2019 (обновлено: 12:59 27.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. "Закон Димы Яковлева" можно сделать более универсальным, считает замдиректора консульского департамента МИД Руслан Голубовский.
Дипломат напомнил, что, помимо запрета на усыновление российских детей американцами, в законе содержится целый ряд мер, которые можно применять к гражданам США, совершившим преступления против россиян.
"Вполне возможно, имеет смысл подумать над тем, чтобы сделать этот закон более универсальным, не ограничивая его деятельность только гражданами США, а если такие случаи наблюдаются в других иностранных государствах, то его возможно было бы применять и в этих ситуациях", — заявил Голубовский на круглом столе о совершенствовании законодательства по защите прав россиян за рубежом, который прошел в Совете Федерации.
"Закон Димы Яковлева" вступил в силу 1 января 2013 года. Он запрещает усыновление российских детей гражданами США. Госдума приняла документ после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из России, в которых виновные остались безнаказанными.
Закон получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.
Правосудие. Архивное фото
21 декабря 2017, 04:58
"Закон Димы Яковлева"
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МИД РФСовет Федерации РФГосдума РФРоссияСШАОбщество
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