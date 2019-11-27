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РИА Новости

В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с "Нафтогазом"

12:07 27.11.2019 (обновлено: 13:14 27.11.2019)
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© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Компании "Газпром" и "Нафтогаз" продолжают работать над заключением нового контракта, но времени осталось немного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Идет обмен коммерческими предложениями. Вы знаете, что, в частности, вчера говорил Миллер после совещания у Путина, сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте, времени мало", — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что после выделения оператора украинской газотранспортной системы в отдельное юрлицо "Нафтогаз" еще должен оформить новую структуру и зарезервировать объемы.
По словам Пескова, время "еще есть, но оно сокращается". Он подчеркнул, что работа продолжается, но говорить о деталях переговоров пока нельзя.
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Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСНафтогаз УкраиныГазпромДмитрий ПесковРоссияУкраинаЭкономика
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