В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с "Нафтогазом"

"Идет обмен коммерческими предложениями. Вы знаете, что, в частности, вчера говорил Миллер после совещания у Путина, сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте, времени мало", — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что после выделения оператора украинской газотранспортной системы в отдельное юрлицо "Нафтогаз" еще должен оформить новую структуру и зарезервировать объемы.

По словам Пескова, время "еще есть, но оно сокращается". Он подчеркнул, что работа продолжается, но говорить о деталях переговоров пока нельзя.

Действующие контракты между Россией и Украиной на транзит и поставку газа истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия обсуждают новые соглашения на трехсторонних консультациях, но пока безрезультатно.

Москва предложила пакетное решение транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса достигнуто не было.