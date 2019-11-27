В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с "Нафтогазом"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Компании "Газпром" и "Нафтогаз" продолжают работать над заключением нового контракта, но времени осталось немного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Идет обмен коммерческими предложениями. Вы знаете, что, в частности, вчера говорил Миллер после совещания у Путина, сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте, времени мало", — сказал представитель Кремля.
Он пояснил, что после выделения оператора украинской газотранспортной системы в отдельное юрлицо "Нафтогаз" еще должен оформить новую структуру и зарезервировать объемы.
По словам Пескова, время "еще есть, но оно сокращается". Он подчеркнул, что работа продолжается, но говорить о деталях переговоров пока нельзя.
Действующие контракты между Россией и Украиной на транзит и поставку газа истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия обсуждают новые соглашения на трехсторонних консультациях, но пока безрезультатно.
Москва предложила пакетное решение транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса достигнуто не было.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко допустил заключение годового контракта на транзит, но подчеркнул, что соглашение должно соответствовать законам Украины и европейским нормам.