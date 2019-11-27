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РИА Новости

Глава ЕК отметила крепкие связи между США и Евросоюзом

12:05 27.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава ЕК Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Партнерские связи между Европой и США остаются крепкими, несмотря на имеющиеся разногласия, заявила в среду избранная глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в ЕП перед голосованием по утверждению нового состава Еврокомиссии.
"У нас общая судьба с нашими трансатлантическими партнёрами. Да, у нас есть вопросы, без всякого сомнения, но наши связи прошли испытание временем", - заявила она, выступая перед европарламентариями.
ЕП должен в среду проголосовать по вопросу утверждения на пятилетний срок нового состава Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В случае положительного решения к исполнению обязанностей в полноценном режиме коллегия приступит с 1 декабря, но без британского представителя.
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