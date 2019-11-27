Глава ЕК отметила крепкие связи между США и Евросоюзом

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Партнерские связи между Европой и США остаются крепкими, несмотря на имеющиеся разногласия, заявила в среду избранная глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в ЕП перед голосованием по утверждению нового состава Еврокомиссии.
"У нас общая судьба с нашими трансатлантическими партнёрами. Да, у нас есть вопросы, без всякого сомнения, но наши связи прошли испытание временем", - заявила она, выступая перед европарламентариями.
ЕП должен в среду проголосовать по вопросу утверждения на пятилетний срок нового состава Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В случае положительного решения к исполнению обязанностей в полноценном режиме коллегия приступит с 1 декабря, но без британского представителя.