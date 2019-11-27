Путин примет участие в церемонии прощания с Людмилой Вербицкой

Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.
Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.
Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.
Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.
Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.
Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.
Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.
Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.
Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.
Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.
Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.
Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.
Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".
Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".
"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.
"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.
Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.
Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.
Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.
Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.
Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.
Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.
Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.
Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".
"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.
Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.