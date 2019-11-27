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РИА Новости

Путин примет участие в церемонии прощания с Людмилой Вербицкой

12:02 27.11.2019 (обновлено: 14:44 27.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой
Церемония прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин в среду примет участие в церемонии прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вербицкая скончалась в воскресенье на 84-м году жизни.
"Начнет он пребывание (в Санкт-Петербурге - ред.) с печального мероприятия, он примет участие в траурных мероприятиях (связанных со смертью - ред.) Людмилы Вербицкой, посетит Санкт-Петербургский университет", - сказал он журналистам.
При этом Песков указал, что Путина и Вербицкую связывала давняя дружба, российский лидер с огромным уважением относился к ней, к ее академическим знаниям.
Людмила Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ, при ней в университете были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ. Также являлась почетным президентом РАО.
Людмила Вербицкая — филолог, который мог поправить президента
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.

15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
1 из 11

Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.

Президент РФ Владимир Путин и президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи
2 из 11

Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.

Людмила Вербицкая на презентации первого тома Большого словаря церковнославянского языка Нового времени в Храме Христа Спасителя
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Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Родионов

Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

Ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая, министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф, президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ, министр обороны РФ Сергей Иванов и декан факультета менеджмента СПбГУ Валерий Катькало
4 из 11

Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.

Председатель оргкомитета конференции Рафаэль Гусман Тирадо, супруга президента РФ Людмила Путин, проректор университета Гранады Мануэль Диас Карильо и президент МАПРЯЛ Людмила Вербицкая
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Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев и президент СПБГУ, президент Российской академии образования Людмила Вербицка
6 из 11

Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Вадим Жернов

Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".

Почетный президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая на концерте Музыкальный комплимент, посвященном 60-летию президента РФ Владимира Путина, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга
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Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".

© РИА Новости / Вадим Жернов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.

Людмила Вербицкая и Дмитрий Медведев
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"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
9 из 11

Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая
10 из 11

Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.

Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 22 сентября 2016
11 из 11

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 11

Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 11

Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 11

Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 11

Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

© РИА Новости / Владимир Родионов
5 из 11

Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
6 из 11

Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 11

Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".

© РИА Новости / Вадим Жернов
8 из 11

"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
10 из 11

Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
11 из 11

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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Санкт-Петербургский государственный университетДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСанкт-ПетербургОбщество
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