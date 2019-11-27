Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T11:57+0300
https://ria.ru/20191127/1561652969.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_0:192:2962:1858_1036x0_80_0_0_3b9d53e847365791d25b5c93e06e478d.jpg
РИА Новости

Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского

11:57 27.11.2019
597
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Национальный банк Украины заявил о давлении со стороны олигарха Игоря Коломойского и обратился к правоохранителям с просьбой не допустить противоправных действий.
Ранее глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил о попытках некоторых заинтересованных лиц исключить сотрудничество Киева с Международным валютным фондом.
Президент Украины Владимир Зеленский
21 ноября, 10:55
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
"Несколько недель продолжается сфокусирована атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушек" (проплаченных провокаторов – Прим. ред.). Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 миллиарда долларов, выведенных из Приватбанка до национализации", - говорится в заявлении Нацбанка.
В Нацбанке считают, что о том, что заказчиком информационной кампании является именно Коломойский свидетельствуют ряд факторов, в частности присутствие на митингах работников "подконтрольных" олигарху предприятий. "Атака реализуется через главного "исполнителя" – депутата (от "Слуги народа" - Прим. ред.) Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского", - добавили в регуляторе.
Участник протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
23 октября, 08:00
"Европа от нас отвернется". Почему забуксовала люстрация на Украине
В Нацбанке полагают, что целью атаки является создание "управляемого информационного хаоса, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению регулятором". Кроме того, в Нацбанке убеждены, что таким образом Коломойский хочет "избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из Приватбанка средства" и помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами, прежде всего с МВФ.
"Поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности наших сотрудников, НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий. Несмотря на давление, мы и в дальнейшем защищаем общую позицию государства: бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств вкладчиков и доведение банков до банкротства", - добавили в Нацбанке.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США
18 ноября, 08:00
Time: Украина чувствует себя кинутой США. И это только начало
В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.
Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор его купли-продажи. Решение было принято по иску Коломойского. НБУ обжаловал решения о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд Украины приостановил процесс признания национализации Приватбанка недействительной до окончательных выводов верховного суда по этому вопросу.
Акции на Украине к годовщине событий на Майдане
26 ноября, 08:00
"За нитку бус". Повторят ли украинцы судьбу индейцев
2130000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеНацбанк УкраиныМВФИгорь КоломойскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с "Нафтогазом"
Завод компании TPC Group в штате Техас
В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Крымский мост через Керченский пролив
В Крыму прокомментировали требование МИД четырех стран по Украине
База Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины под Первомайском
Три рабочие подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске
Здание Генеральной прокуратуры Украины
На Украине уволили прокурора, который вел дела, где фигурирует Burisma
Олег Дерипаска
Кремль оценил сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Руденко обсудил с послом Евросоюза подготовку к "нормандскому саммиту"
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Украина не имеет проблем с проходом в Азовское море, заявил сенатор
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" назвал дедлайн для заключения контракта на транзит газа
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме ответили на призыв глав МИД четырех стран к России
Азовское море
Эксперт оценил призыв четырех стран к России по Азовскому морю
Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве
В Москве задержали "черных банкиров", незаконно обналичивавших деньги
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Народный депутат Украины Наталья Королевская
Депутат Рады рассказала о разбитых надеждах украинцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
09:32Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания
09:32Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
09:30Полиция проверит инцидент на Урале, где школьники избили сверстницу
09:28В Новосибирске завершили проверку после скандального чаепития в школе
09:28В ДНР рассказали о медицинском оборудовании, доставленном колонной МЧС
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
Лента новостейМолния